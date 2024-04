Hokejisti Michaloviec piatimi gólmi v tretej tretine šokovali Nitru a znížili stav semifinálovej série

Hokejisti HK Nitra si nepriblížili postup do finále play-off v slovenskej extralige. Po dvoch víťazstvách u súpera (3:2, 8:2) podľahli tímu HK Dukla Ingema Michalovce na vlastnom ľade 4:7 a hostia z východu Slovenska znížili stav semifinálovej série na 1:2. Štvrtý zápas je na programe už v pondelok od 18.30 h opäť pod Zoborom.

Nitra začala doma tak dobre, ako skončila vonku. V 16. minúte po góle Jakuba Lacku v oslabení viedla 2:0, ale v 22. minúte už bolo 2:2 po zásahu Michala Kabáča.

Šok pre fanúšikov

Hostia vylúčeniami opäť postavili domácich na nohy a dva rýchle góly Nitry na začiatku tretej tretiny opäť znamenali dvojgólový náskok. Domáci sa po zásahu Roberta Jacksona na 4:2 už asi videli s „mečbalom“ na hokejkách, ale nastal nečakaný obrat.

Michalovce od 45. do 59. minúty strelili päť gólov a spôsobili šok fanúšikom na vypredanom nitrianskom zimnom štadióne. Krídelník štvrtého útoku Kabáč dovŕšil hetrik a víťazný gól strelil Marek Valach. Po štvrtom zásahu hostí domáci vystriedali brankárov, ale ani Libor Kašík nezastavil kanonádu z michalovských hokejok.

Rozhodli individuálne chyby

Suverénny triumf a zníženie série na 1:2 je o to pozoruhodnejšie, že Michalovce to dosiahli bez trojice produktívnych zámorských hráčov Matthewa Santosa, Senu Acolatseho a Mitchella Hearda. Santos je zranený a Acolatse s Heardom v klube predčasne skončili.

„Bol to môj druhý hetrik. Niekedy to padne aj na mňa. Musím ale vyzdvihnúť všetkých chlapcov. Hrali sme tímovo a každý dal do toho kus práce,“ zhodnotil Michal Kabáč pre denník Šport.

Tréner Nitry Antonín Stavjaňa smutne skonštatoval: „Rozhodli individuálne chyby v tretej tretine. Hráči si mysleli, že už to pôjde samo. Svedčí to o našej nevyzretosti. Dobré mužstvo takúto drámu nedopustí.“