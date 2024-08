Hocková skončila na olympiáde štvrtá, Barteková bola vo finále skeetu šiesta

aktualizované 4. augusta 16:50

Slovensko malo dve možnosti na zisk medaily vo finále streleckej súťaže skeet žien na OH 2024 v Paríži, ale ani jedna sa neskončila ziskom cenného kovu.

Olympijská debutantka Vanesa Hocková skončila na štvrtom mieste, kým skúsenejšia Danka Barteková si na strelnici v Chateauroux Shooting Centre vybojovala šiestu priečku. Finále ešte pokračuje elimináciou najlepšieho tria strelkýň.

Olympijskou víťazkou sa stala Čiľanka Francisca Crovettová Chadidová, ktorá odsunula na druhé miesto Britku Amber Jo Rutterovú a na tretie Američanku Austen Jewell Smithovú. Tridsaťštyriročná Crovettová Chadidová sa postarala o prvú zlatú medailu v streľbe pre Čile v histórii olympijských hier.

Hocková bola aj na čele

Hocková vo finále trafila prvých 16 terčov a virtuálne bola na čele. Potom sa však pomýlila trikrát zo štyroch pokusov a po prvej eliminácii sa zachránila v súťaži iba na úkor krajanky Bartekovej.

V druhej eliminácii bojovala Hocková o zotrvanie vo finále s Grékyňou Emmanouele Katzourakiovou a napokon bola 24-ročná Slovenka úspešná.

Tretia časť finále na terčoch 31-40 už bola konečná pre Hockovú, ktorá netrafila dva z desiatich terčov a nedostihla trio konkurentiek Američanku Austen Jewell Smithovú, Britku Amber Jo Rutterovú a Čiľanku Franciscu Crovettovú Chadidovú.

Barteková skončila ako prvá

Predtým v kvalifikácii Hocková dosiahla v piatich položkách výsledok 121 terčov a ten jej zabezpečil celkové 4. miesto. Po prvom dni kvalifikácie jej patrila dvanásta priečka s nástrelom 71 terčov, ale bezchybný druhý deň s maximom 50 terčov 24-ročnú Trnavčanku katapultoval na štvrtú priečku. Vlani na MS v Baku bola Hocková členka bronzového tímu Slovenska v skeete a tímový bronz má v zbierke aj z majstrovstiev Európy.

Danka Barteková počas finále skeetu na letnej olympiáde 2024. Chateauroux, 4. august 2024. Foto: SITA/AP.

Barteková trafila prvých deväť výstrelov vo finále, potom však prvýkrát zaváhala. Do konca prvej eliminácie ešte dvakrát minula terč a napokon sa ako prvá rozlúčila s bojom o medaily a skončila šiesta. Slovenka dosiahla predtým v kvalifikácii výsledok 120 terčov, keď vo všetkých piatich položkách pri zostreľovaní „holubov“ sa raz pomýlila. V rozstrele bojovala s tromi súperkami a napokon spolu s Čiľankou Franciscou Crovettovou Chadidovou postúpila do finále.

Skúsená 39-ročná Barteková na OH v Paríži kombinuje povinnosti členky Medzinárodného olympijského výboru s tými športovými na strelnici. Bronzová medailistka z OH 2012 v Londýne prišla na OH 2024 ako jedna z favoritiek skeetu. Vlani sa stala majsterkou sveta v Baku aj Európy v Osijeku a v Chateauroux ovládla aj generálku na olympijské hry 2024. V pretekoch Svetového pohára v Dauhe dosiahla kvalifikačný absolútny svetový rekord zostrelením všetkých 125 „holubov“.