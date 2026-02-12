Hlavný tréner Fínov končí na olympiáde pre požitie alkoholu, ospravedlnil sa celému tímu

„Medved dnes odcestoval domov. Ide o problémy súvisiace s alkoholom. Porušenie pravidiel tímu berieme vážne a budeme na vec rýchlo reagovať,“ povedal Janne Hänninen, vedúci fínskeho tímu.
Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Fínsky Niko Kytosaho letí vzduchom počas pretekov skokanov na lyžiach na strednom mostíku na ZOH 2026 v Predazze v Taliansku v pondelok 9. februára 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Skoky na lyžiach Skoky na lyžiach z lokality Taliansko

Hlavný tréner fínskeho tímu v skokoch na lyžiach Igor Medved bol vylúčený zo zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Fínsky olympijský výbor vo štvrtok prostredníctvom svojho oficiálneho webu oznámil, že dôvodom je správanie, ktoré je v rozpore s pravidlami a hodnotami fínskeho tímu.

Problémy s alkoholom

„Medved dnes odcestoval domov. Ide o problémy súvisiace s alkoholom. Porušenie pravidiel tímu berieme vážne a budeme na vec rýchlo reagovať,“ povedal Janne Hänninen, vedúci fínskeho tímu.

Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.

Samotný 44-ročný slovinský kouč poznamenal, že ho trápi, čo sa stalo. „Urobil som chybu a veľmi ma to mrzí. Chcem sa ospravedlniť celému fínskemu tímu, športovcom a tiež fanúšikom. Prajem tímu pokoj, aby sa mohol sústrediť na preteky a pokračovať v dobrej práci. K tejto záležitosti sa nebudem ďalej vyjadrovať,“ skonštatoval rodák z Ľubľany.

Chcú sa zamerať na upokojenie situácie

Medvedovým zamestnávateľom je Fínsky lyžiarsky zväz. Výkonná riaditeľka tejto organizácie Marleena Valtasolová uviedla, že záležitosť promptne riešil lyžiarsky zväz aj olympijský výbor.

„Túto záležitosť prerokujeme s Igorom hneď po olympijských hrách. Teraz sa chceme zamerať na zabezpečenie súťažných podmienok pre športovcov na ZOH a upokojenie situácie pre tím aj pre Igora,“ povedala Valtasolová a dodala, že skokanov na pretekoch povedú Lasse Moilanen, Ossi-Pekka Valta a Petter Kukkonen.

