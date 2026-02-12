Hlavný tréner Fínov končí na olympiáde pre požitie alkoholu, ospravedlnil sa celému tímu

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Hlavný tréner fínskeho tímu v skokoch na lyžiach Igor Medved bol vylúčený zo zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Fínsky olympijský výbor vo štvrtok prostredníctvom svojho oficiálneho webu oznámil, že dôvodom je správanie, ktoré je v rozpore s pravidlami a hodnotami fínskeho tímu.
Problémy s alkoholom
„Medved dnes odcestoval domov. Ide o problémy súvisiace s alkoholom. Porušenie pravidiel tímu berieme vážne a budeme na vec rýchlo reagovať,“ povedal Janne Hänninen, vedúci fínskeho tímu.
Poľsko našlo na olympiáde „nového“ Stocha. Strieborný Tomasiak začínal na pilinách, lyže mu museli orezávať - FOTO
Samotný 44-ročný slovinský kouč poznamenal, že ho trápi, čo sa stalo. „Urobil som chybu a veľmi ma to mrzí. Chcem sa ospravedlniť celému fínskemu tímu, športovcom a tiež fanúšikom. Prajem tímu pokoj, aby sa mohol sústrediť na preteky a pokračovať v dobrej práci. K tejto záležitosti sa nebudem ďalej vyjadrovať,“ skonštatoval rodák z Ľubľany.
Chcú sa zamerať na upokojenie situácie
Medvedovým zamestnávateľom je Fínsky lyžiarsky zväz. Výkonná riaditeľka tejto organizácie Marleena Valtasolová uviedla, že záležitosť promptne riešil lyžiarsky zväz aj olympijský výbor.
Výborný Kapustík! Pri premiére na olympiáde postúpil z 1. kola. Stredný mostík má až štyroch medailistov - FOTO
„Túto záležitosť prerokujeme s Igorom hneď po olympijských hrách. Teraz sa chceme zamerať na zabezpečenie súťažných podmienok pre športovcov na ZOH a upokojenie situácie pre tím aj pre Igora,“ povedala Valtasolová a dodala, že skokanov na pretekoch povedú Lasse Moilanen, Ossi-Pekka Valta a Petter Kukkonen.