Hlavné pojednávanie so ženou obvinenou z terorizmu sa začalo, vypovedala o živote v Egypte a Sýrii

Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie s Renátou D. obžalovanou z terorizmu. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry prečítal obžalobu, v ktorej ju obžaloval z obzvlášť závažného zločinu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, z obzvlášť závažného zločinu vojnového bezprávia a z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Podľa obžaloby mala obžalovaná, ktorá sa odsťahovala do Egypta, kde sa vydala a mala dve deti, potom odísť do Sýrie a pôsobiť s manželom aj deťmi v Islamskom štáte (ISIS) od januára 2015 až do februára 2019. Renáta D. uviedla, že sa cíti nevinná a bude vypovedať.

Život v Egypte

Obžalovaná vypovedala o svojom živote najskôr od roku 2004 v Egypte, kde nepracovala, lebo tam ženy nerobia, ale podľa jej slov sa nemala problém prispôsobiť tamojšiemu životu. „Rodina je tam veľmi súdržná, veľmi si pomáhajú,“ popisovala s tým, že život v Egypte bol veľmi šťastný.

Všetko sa zmenilo, keď v roku 2014 jej manžel oznámil, že ide do Sýrie pracovať ako zubný lekár za vyšším zárobkom. Ona ísť nechcela, odhovárala ho celá rodina, ale on odišiel. „Islamský štát mi nikdy nespomínal, on ma oklamal,“ uviedla Renáta D.

Manžel ju zo Sýrie nepustil

Neskôr, keď mala pocit, že je na ťarchu v Egypte, keď deti za otcom plakali, na manželov nátlak odišla aj s deťmi za ním. Keď po živote v Káhire v Gize zistila, ako sa tam žije v malom mestečku, tak sa chcela vrátiť do Egypta, ale manžel ju nepustil a povedal jej, že si zvykne ako ostatné ženy.

Vrátiť sa späť nebolo jednoduché a dalo sa to len prostredníctvom pašerákov, ale s rizikom, že ich Kurdi pochytajú. Renáta D. podrobne popísala aj život v Sýrii na území Islamského štátu (ISIS), kde sa podľa nej nijako neangažovala a chcela odísť.

Syn sa hral hru s podrezávaním krku

Počas pobytu v sýrskej Rakke chodil syn obžalovanej aj do školy na dve hodiny denne, ale náboženstvo tam nemali. S manželovými návštevami neprišla do styku, lebo tam boli muži a ženy oddelení.

„Syn určite nepodstúpil nijaký vojenský výcvik a nevedela som o tom, že by mal nejaký kontakt so strelnou zbraňou, že sa učil strieľať,“ povedala Renáta D. a dodala, že sa o tom dozvedela až na Slovensku, kde rovnako prvýkrát videla video, ako jej syn hrá hru s podrezávaním krku, z čoho podľa jej slov nebola šťastná. Obžalovaná tiež konštatovala, že nikdy nevidela manžela so zbraňou.