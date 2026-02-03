Hlasy voličov nemajú rovnakú váhu, KDH chce ešte pred voľbami opraviť nespravodlivé nastavenie obvodov

Hlasy voličov musia mať rovnakú váhu. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že chce opraviť súčasnú volebnú nespravodlivosť. Podľa hnutia je neprijateľné, aby mal hlas voliča v jednej mestskej časti násobne inú váhu ako hlas voliča o ulicu ďalej. Predseda KDH Milan Majerský avizuje predloženie legislatívneho návrhu, ktorý túto nerovnosť odstráni ešte pred najbližšími voľbami.
KDH reaguje na dlhodobý problém, ktorý prehliadali viaceré vlády, no ktorý sa podľa hnutia stáva čoraz vypuklejším. Na fakt, že súčasné nastavenie volebných obvodov pri komunálnych a krajských voľbách môže byť v rozpore s Ústavou SR, upozornil aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. „Na Slovensku dnes hlas jedného voliča váži viac než hlas druhého – a to len podľa toho, kde býva. Vidíme to napríklad v Bratislave, kde na zvolenie poslanca niekde stačia stovky hlasov, zatiaľ čo v inej časti nestačia ani tisíce,“ poukázal Majerský.
Podľa lídra kresťanských demokratov ide o zásadnú nespravodlivosť, ktorú v demokratickej spoločnosti nemožno tolerovať. Nerovnomerné zastúpenie deformuje vôľu občanov a podkopáva legitimitu zvolených zástupcov. „Toto nie je otázka opozície alebo koalície, ale otázka dôvery v demokraciu. Ak nezjednáme nápravu, budúce voľby môžu byť spochybňované a odtiaľ je len krok ku chaosu, z ktorého sa Slovensko roky nespamätá,“ varuje Majerský.
Hnutie preto vyzýva celé politické spektrum k spolupráci na odstránení tejto protiústavnosti a je pripravené prevziať iniciatívu. „Vyzývam všetky strany a poslancov, aby sme túto nespravodlivosť spoločne napravili. KDH predloží konkrétny návrh riešenia tak, aby sa problém odstránil a pravidlá boli férové ešte pred najbližšími komunálnymi a krajskými voľbami. Je čas konať,“ uzavrel líder kresťanských demokratov.