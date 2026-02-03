KDH pritvrdzuje voči spolupráci s PS, zásahy do Vatikánskej zmluvy označuje za červenú čiaru – VIDEO

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa vymedzilo voči zámerom zasahovať do zmluvy medzi Slovenskom a Svätou stolicou (Vatikánska zmluva). „Každý, kto by chcel nejakým spôsobom siahnuť na tieto zmluvy a chcel nejako participovať na vládnutí s KDH, tak vravíme – tadiaľ cesta nevedie,“ zdôraznil na tlačovej besede predseda KDH Milan Majerský.
Progresívci hovoria o nerovnosti
Zámer otvoriť diskusiu o opodstatnenosti existujúcej podoby Vatikánskej zmluvy a hľadanie takej formy vzťahu štátu s katolíckou cirkvou, ktorý rešpektuje princíp náboženskej neutrality zakotvený v Ústave SR, avizovalo pred niekoľkými dňami hnutie Progresívne Slovensko. Jeho predstavitelia tiež vyjadrili názor, že model riešenia náboženskej slobody prostredníctvom medzinárodnej zmluvy s jednou cirkvou je prekonaný a naráža na základné princípy demokratického a sekulárneho štátu.
Rovnako sa vyjadrili, že hoci má formálne status medzinárodnej zmluvy, svojím obsahom sa týka výlučne jednej cirkvi pôsobiacej na území Slovenska, a hoci sa vláda kedysi usilovala túto nerovnováhu zmierniť podpisom vnútroštátnej zmluvy s ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, rozdiel v ich postavení sa podľa progresívcov nepodarilo odstrániť.
Majerský na tlačovej besede skonštatoval, že v ostatnom čase vidíme časté útoky na kodifikované vzťahy s registrovanými cirkvami. Kresťanskí demokrati podľa jeho slov považujú Vatikánsku zmluvu za dôležitý výsledok politického vývoja po roku 1989. V tomto smere spomenul útlak viery počas predošlého režimu aj perzekúciu veriacich v danom období.
Mikloško o rovnocennom postavení cirkví
Vatikánske zmluvy podľa predsedu KDH nevytvárajú žiadne výsady, ale jasne nastavujú vzťahy cirkví so štátom a priniesli pravidlá, vďaka čomu môžu pôsobiť v rôznych oblastiach, prípadne i suplujú štát, napríklad v sociálnej oblasti, ale aj školstve či v armáde. „Cirkvi prispievajú v spoločnosti k predchádzaniu konfliktov a napätia. Spoločnosť cirkvi výsostne potrebuje,“ akcentoval.
Poslanec KDH František Mikloško poukázal, že zmluva upravuje nielen vzťah s rímskokatolíckou cirkvou. Podľa jeho slov ide o zmluvu prezidentského typu, a teda dostáva všetky ostatné cirkvi na túto istú úroveň vzhľadom na to, že sú si cirkvi podľa ústavy rovnocenné a žiadna nemôže mať výsadné postavenie pred ostatnými. Takéto zmluvy teda boli prijaté so všetkými registrovanými cirkvami, s výnimkou jednej, ktorá to odmietla.
„Všetky ostatné cirkvi sú zahrnuté do tohto procesu a sú rovnocenné pred zákonom,“ uviedol. Je toho názoru, že tieto zmluvy nevyvolávajú napätie ani v spoločnosti, ani medzi cirkvami, a vyjadril znepokojenie nad zámerom zasahovať do týchto zmlúv. „Ak by akákoľvek strana chcela siahať na Vatikánske zmluvy, alebo tieto zmluvy so štátom, tak nech zabudne na akúkoľvek spoluprácu s KDH,“ deklaroval. „Vatikánske zmluvy a zmluvy s cirkvami sú pre nás červenou čiarou. Ktokoľvek by na ne chcel siahať, nech zabudne na spoluprácu s KDH,“ zdôraznil.