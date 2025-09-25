Hlasovanie o novele ústavy sa odložilo na ďalší deň, opoziční poslanci žiadali vysvetlenie

Poslanci vo štvrtok nehlasovali o novele Ústavy SR. Predseda parlamentu Richard Raši totiž tesne pred hlasovaním informoval poslancov, že hlasovanie sa odkladá na piatok na 11:00. Táto informácia sa stretla v NR SR s nevôľou opozičných poslancov, ktorí žiadali vysvetlenie dôvodu presunutia hlasovania.
Premiér Robert Fico na tlačovej besede ešte pred pôvodne na štvrtok avizovaným hlasovaním vyhlásil, že Slovensko má „historickú šancu“ na zásadnú zmenu ústavy. Smer podľa neho ponúka 42 hlasov a očakáva podporu aj od ďalších koaličných i opozičných poslancov.
Ak novela nezíska ústavnú väčšinu, téma sa v tomto volebnom období uzatvorí. „Buď dnes, alebo už nikdy,“ uviedol Fico s tým, že vláda urobila maximum pre schválenie novely doma aj na medzinárodnej úrovni.
Pôvodne sa o návrhu rokovalo ešte pred letom, avšak napokon bolo hlasovanie presunuté na jeseň. Dôvodom bolo, že by sa pre prijatie novely nenašlo potrebných 90 hlasov. Podporiť ju totiž odmietajú poslanci za KDHFrantišek Mikloško aj František Majerský. Podporiť novelu nechcel v tom čase ani poslanec HlasuJán Ferenčák.
Bez týchto troch hlasov by Smer-SD, Hlas-SD, Slovenská národná strana, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Kresťanská únia (KÚ) mali dohromady len 89 hlasov a návrh by neprešiel. Po úmrtí Anny Záborskej z Kresťanskej únie, ktorá návrh novely plánovala podporiť, nastúpil do NR SR Igor Dušenka a deklaroval, že novelu ústavy nepodporí.
Cieľom návrhu novely ústavy má byť podľa prekladateľa posilnenie tradičných hodnôt pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh predstavil v parlamente minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Ako uviedol, dané hodnoty vychádzajú z preambuly Ústavy SR, a tiež sú spojené s uznaním manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy.
Návrh chce zdôrazniť zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, či manželstvo a rodinu. Okrem iného návrh navrhuje zakotviť do ústavy, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu.
Osvojiť dieťa by si v prípade schválenia mohli len zosobášené páry. Rodičia by podľa návrhu mali mať právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.