Schôdza parlamentu bude pokračovať v marci, Raši chce zabezpečiť dostatok času na prerokovanie každého návrhu

Raši v tejto súvislosti zdôraznil predovšetkým potrebu konštruktívneho dialógu.
NR SR: Rokovanie 33. schôdze
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Foto: archívne, SITA/Kancelária NR SR
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) rozhodol o pokračovaní 46. schôdze parlamentu. Rokovanie v piatok prerušili a schôdza bude pokračovať od utorka 17. marca.

Kancelária Národnej rady SR uviedla, že sa týmto krokom umožní predĺženie rokovania prebiehajúcej schôdze, ktorá bola pôvodne naplánovaná na uplynulé tri pracovné týždne a skončiť sa mala v piatok. Raši sa rozhodol v schôdzi pokračovať, aby mohli byť prerokované aj ostatné body, ktoré sú zaradené v jej programe.

Cieľom predsedu parlamentu je teda vytvoriť časový priestor na odbornú diskusiu a riadne prerokovanie poslaneckých návrhov zákonov a bodov programu, ktoré neboli prerokované. Raši v tejto súvislosti zdôraznil predovšetkým potrebu konštruktívneho dialógu.

Mojím cieľom je zabezpečiť, aby mal parlament dostatok času na prerokovanie každého návrhu, ktorý poslanci predložili. Rozhodnutím o pokračovaní schôdze od 17. marca dávame jasný signál, že vytvárame priestor pre poslanecké iniciatívy, ktoré sa pre vyťaženosť programu zatiaľ nedostali na rad,“ povedal Raši.

