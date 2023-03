Hlas-SD chce v ústave zabrániť, aby si ďalšie vlády nevytvorili precedens z Hegerovej vlády (video)

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) je pripravená predložiť do Národnej rady SR návrh novely ústavy, ktorý stanoví jasnú brzdu pre politikov, aby sa nemohli držať zubami nechtami pri moci po tom, čo vláda stratila dôveru. Povedal to vo štvrtok predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini na tlačovej konferencii.

Chcú zabrániť Hegerovmu precedensu

„Ak s tým nepríde niekto iný, my sme pripravení nachystať taký pozmeňovací návrh, ktorý bude stanovovať pevnú lehotu, do ktorej po vyslovení nedôvery vláde musí byť vykreovaná nová vládna väčšina, ktorá sa môže oprieť o výsledky pôvodných volieb. A ak nie, tak do xy dní musí byť rozhodnuté o vypísaní predčasných volieb, ktoré sa musia konať následne do tých 110 – 120 dní,“ uviedol Pellegrini.

Cieľom podľa neho je, aby si ďalšie vlády nevytvorili precedens z Hegerovej vlády a nemohli krajine ešte ďalší rok vládnuť bez akéhokoľvek mandátu.

Návrh predstavia už čoskoro

Predseda Hlasu-SD zdôraznil, že ústava musí presne zadefinovať, ako konať a dokedy sa musí o predčasných voľbách rozhodnúť. Nesmie to podľa jeho slov závisieť od svojvôle politických strán ani parlamentu. Podotkol, že na budúcu schôdzu parlamentu sa už nedajú predkladať nové návrhy.

„Ale ak sú tam nejaké ústavné zákony, cez ktoré je možné meniť ústavu, budeme sa snažiť takýmto spôsobom vojsť do toho pozmeňujúcim návrhom. Ak nie, tak nasledujúcu schôdzu by sme takýto návrh predstavili,“ dodal Pellegrini.