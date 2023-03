Hlas-SD začal rokovať so stranou Dobrá voľba, Pellegrini si vie predstaviť len istú formu spolupráce (video)

Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini tvrdí, že začali oficiálne rokovať so stranou Dobrá voľba.

„V Dobrej voľbe vidíme skupinu šikovných ľudí, ktorých potenciál by bola škoda nevyužiť a stratiť. Preto budeme ešte rokovať o forme spolupráce. Platí ale to, čo som povedal. Hlas-SD nepôjde do žiadnej koalície. Nebude to ani vyzerať tak, že členovia Dobrej voľby dostanú miesto na kandidátke, aby sa ako strana vyviezli do parlamentu,“ uviedol Pellegrini na piatkovej tlačovej besede.

Dodal, že tí, ktorí sa budú stotožňovať s víziou a programom strany Hlas-SD, by sa mali stať integrálnou súčasťou strany. „Dobrá voľba by tým pádom mala akoby zaniknúť. Tak vyzerá reálne spájanie aj demokratických síl, aj ľudí odbornosti,“ myslí si predseda Hlasu-SD.