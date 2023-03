Heger nie je ako Fico či Pellegrini a politológ tiež hovorí, že 2+2+2 nebude automaticky šesť

Je odrazom biedy slovenskej pravice, ak si volič vie predstaviť na čele politického subjektu, ktorý by vznikol spájaním, dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO). Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak.

Výsledky prieskumu agentúry Focus pre Televíziu Markíza z minulého týždňa naznačujú, že nový politický subjekt, ktorý by pozostával z menších stredopravých politických strán by určite volili štyri percentá oslovených respondentov a 17 percent oslovených voličov považuje takúto voľbu za pravdepodobnú. Prieskum agentúra vykonala začiatkom februára na vzorke 1 017 respondentov.

Pravicové politické strany

„Heger nie je typ politika, ktorý by dokázal viesť masu voličov. Keď uvažujeme nad možnými politickými lídrami v rámci tohto projektu, o ktorom ja som presvedčený, že asi nevznikne alebo úspešný nebude, tak aj to, že by volič siahol po Eduardovi Hegerovi, je snáď odrazom biedy slovenskej pravice,“ tvrdí Koziak.