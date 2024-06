Unikátne podujatie Festival zábavy – Piešťanské zábaly, ktoré 16. až 19. augusta organizuje herec Jozef Vajda, ponúka okrem iného aj príležitosť prezentovať sa novým zoskupeniam, jednotlivcom, amatérom, nadšencom, ktorí radi zabávajú svoje okolie. Do súťaže „Hľadajú sa noví komici“ sa môže prihlásiť ktokoľvek nad 15 rokov, stačí poslať scénku, vtipné texty, ukážku svojho predstavenia, stand-upu, či skeču a zabojovať o postup priamo na festival. Finalisti budú môcť svoje umenie predviesť už priamo na veľkom pódiu v Piešťanoch v auguste, kde sa rozhodne aj o víťazovi súťaže.

„Zábava a humor sú neoddeliteľnou súčasťou môjho života a verím, že s úsmevom na tvári má každý krajší deň, ľahší život. Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol organizovať Festival zábavy – Piešťanské zábaly.“ Hovorí prezident festivalu Jozef Vajda a pokračuje „myslím, že na Slovensku máme veľa dobrých komikov a ešte viac ich máme neodhalených. Radi by sme dali príležitosť aj amatérom, ktorí majú komediálny talent, dokážu rozosmiať spolužiakov, kamarátov, kolegov.“

Do súťaže sa môžete prihlásiť bez ohľadu na formát, to znamená, že môže ísť o scénku, ale aj vtipný text, gag, stand-up… Môže to byť aj celá trieda, alebo ochotnícke divadlo, ale aj jednotlivec s talentom rozosmiať iných. Všetky prihlásené práce bude hodnotiť odborná porota v zložení: Jozef Vajda, prezident festivalu, Nikita Slovák, režisér a herec Marián Labuda ml.. Zaradenie do súťaže je veľmi jednoduché. Stačí do 15. júla vyplniť formulár a nahrať ukážku svojej práce na webovej stránke festivalu www.piestanskezabaly.sk

„Myslíte si, že máte komediálny talent? Dokážete rozosmiať kamarátov? A čo tak rozosmiať aj tých, čo vás nepoznajú? Súťaž môže byť súčasťou vašej cesty ku sláve. Nenechajte si svoj humor len pre rodinu a spolužiakov. Poďte ho ukázať na ozajstné pódium,“ vyzýva k súťaži Jozef Vajda.

Postupujúci získajú príležitosť predstaviť sa divákom na veľkom pódiu s pozornosťou médií a verejnosti. Víťaza čaká vecná cena a kontrakt na vystúpenie v ďalšom ročníku festivalu.

LINK na súťaž: https://piestanskezabaly.sk/sutaze

Informačný servis