Heger priznal podiel viny na chaose vo vláde, podľa Pellegriniho premiér nie je obeťou

Poverený predseda vlády Eduard Heger (Demokrati) považuje za svoje zlyhanie, že uveril tomu, že hádky predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka a lídra Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igora Matoviča zvládne.

Nevedela si priznať neschopnosť

Uviedol to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy. Opozičný líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini tvrdí, že vláda nevedela odísť a priznať si svoju neschopnosť.

„Netypicky sa rozhodli zostať do 30. septembra,“ povedal s tým, že Heger nie je obeťou, ale je na čele vlády, ktorá priviedla Slovensko do chaosu.

Podľa Pellegriniho bol Heger pravou rukou Matoviča, preto by sa nemal stavať do role opozičného politika. Heger na to reagoval slovami, že sa netvári ako opozičný politik. „Priznávam svoj podiel viny na tom chaose,“ dodal.

Posledná kvapka pre koncom

Heger sa vyjadril, že mu je ľúto, že si ľudia budú pamätať hádky Matoviča so Sulíkom a nie to dobré, čo vláda urobila.

Poslednou kvapkou, ktorá rozhodla o konci poverenej vlády bola žiadosť Rastislava Káčera o odobratie poverenia viesť rezort diplomacie. „Nie je mi to príjemné, ale Rasťovi aj tak prajem všetko dobré v súkromnom živote,“ dodal Heger.

Pellegrini skonštatoval, že Hegerove rozhodnutie požiadať prezidentku Zuzanu Čaputovú o zbavenia poverenia viesť vládu bolo iba gesto.

Neskúsené a amatérske

„Stalo by sa to tak či tak,“ dodal. Podľa Pellegriniho bolo hnutie OĽaNO na vládnutie po voľbách v roku 2020 neskúsené, nepripravené a amatérske.

„Verím, že ľudia na to nezabudnú, keď pôjdu 30. septembra voliť. Mali by si uvedomiť, že neskúsení sú aj z hnutia Progresívne Slovensko,“ uzavrel Pellegrini.