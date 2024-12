Hazard pred rokmi zakázali, no vraj neúčinne. Opäť dostal zelenú - FOTO

Mesto Sabinov a obec Ľubotice (okres Prešov) riešia problém s umiestnením herní na svojom území. Tie sa do oboch samospráv vracajú napriek tomu, že miestni poslanci už pred pár rokmi rozhodli, že ich na svojom území nechcú a prijali k tomu príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN).

V praxi teda samosprávy roky žili v domnení, že sú pred hazardom chránené. Opak sa stal pravdou. Podľa štátneho regulátora hazardu sú ich nariadenia neúčinné, pretože neboli Úradu pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) oznámené včas. Samosprávy takýto výklad zákona odmietajú a podnikajú právne kroky.

Radnica hovorí o protiprávnom konaní

Mesto Sabinov bolo vôbec prvým mestom na Slovensku, ktoré celoplošne zakázalo hazard na svojom území. Stalo sa tak ešte v roku 2011. Predtým v 12-tisícovom meste pôsobilo 20 herní so stovkou hracích prístrojov a Sabinov nazývali aj mestom hazardu.

Po prijatí zákona o hazardných hrách schválilo v decembri 2020 mestské zastupiteľstvo aj VZN, ktorým hazard zakázalo. Napriek tomu v centre mesta otvorili začiatkom decembra novú herňu. Radnica toto konanie označila za protiprávne.

„Mesto Sabinov analyzuje celú situáciu po právnej stránke. Na mestskom úrade sa konalo interné stretnutie, ktoré sa zaoberalo nielen právnou situáciou z pohľadu zákona o hazardných hrách, ale aj z pohľadu prevádzkovej doby, zachovávania verejného poriadku a dodržania predpisov podľa stavebného zákona,“ reagovala pre agentúru SITA hovorkyňa mesta Sabinov Zuzana Tökölyová.

Nové licencie po dve prevádzky

Podobnú situáciu rieši aj obce Ľubotice pri Prešove. V oboch samosprávach dostali v priebehu októbra a novembra od ÚRHH nové licencie po dve prevádzky. V Sabinove sú obe herne umiestnené v centre mesta na Námestí slobody. Na otvorenie herne v Ľuboticiach začiatkom roka 2025 už láka billboard.

Foto: SITA/Ivan Kriššák.

Umiestnená má byť neďaleko športového areálu v lokalite s rodinnými domami. Všetky herne patria spoločnosti Doxxbet, s.r.o Žilina. V obci pritom novú licenciu dostala aj spoločnosť Eurogold, s.r.o. Prešov. V tomto prípade ide o zmenu herne na kasíno, umiestnené pri obchodných prevádzkach. Otvorenie avizuje 1. januára.

Foto: SITA/Ivan Kriššák.

Samosprávy prekvapilo, že licencie získal prevádzkovateľ herní aj napriek nimi vydaným zamietavým stanoviskám k ich umiestneniu. „Obec dala nesúhlasné stanovisko podmienené platným VZN. Napriek tomu spoločnosť dostala individuálnu licenciu na päť rokov,“ potvrdila starostka obce Ľubotice Nicole Rubisová, podľa ktorej následne z ÚRHH dostala odpoveď, že na ich VZN sa neprihliada, nakoľko úradu nebolo oznámené v zákonom stanovenej lehote.

„Obec mala VZN o zákaze hazardu z roku 2021 a nikto netušil, že ÚRHH ho považuje za neplatné. Na to sa prišlo až keď v septembri požiadala spoločnosť Doxxbet o súhlasné stanovisko k zriadeniu prevádzky,“ dodala starostka. Obec Ľubotice už v tejto súvislosti podala podnet na prokuratúru, ktorá by mala zákonnosť postupu posúdiť.

Mesto sa nestotožňuje s argumentáciou úradu

Ako uviedla Henrieta Vartovník Borowiecka z Kancelárie generálneho riaditeľa ÚRHH, úrad pri splnení všetkých podmienok udelil licencie žiadateľom automaticky, keďže ide o nárokovateľné licencie.

Problémom neúčinnosti VZN v Sabinove i Ľuboticiach má pritom byť nedodržanie päťdňovej lehoty na oznámenie vyvesenia a prijatia VZN regulačnému úradu.

„Vyvesenie návrhu VZN na úradnej tabuli je obec povinná oznámiť úradu do piatich dní odo dňa jeho vyvesenia a prijatie takého VZN obec je povinná oznámiť úradu do piatich dní odo dňa jeho prijatia s uvedením dátumu jeho účinnosti. Obec je povinná informovať úrad do piatich dní o zmene alebo zrušení VZN,“ citovala Vartovník Borowiecka.

Chystaná prevádzka herne v obci Ľubotice. Foto: SITA/Ivan Kriššák.

Samosprávy ale trvajú na tom, že takúto povinnosť si splnili. Zákon presne neurčuje počítanie lehoty pre oznámenia a obe strany si ho vysvetľujú inak. Regulátor za ňu považuje dátum, kedy návrh alebo prijaté VZN dostal a zaevidoval, samosprávy dátum jeho odoslania na úrad. Jasne stanovené nie je ani to, či sa rátajú kalendárne, alebo pracovné dni.

Mesto Sabinov pritom päťdňovú lehotu dokonca pri oznámení o prijatí uznesenia dodržalo. „Mesto má za preukázané, že VZN bolo schválené dňa 10. decembra 2020 a do elektronickej schránky úradu bolo doručené dňa 15. decembra 2020,“ uviedla Tökölyová.

Tieto dátumy eviduje aj úrad, no päťdňovú lehotu Sabinov nedodržať pri oznámení o vyvesení predmetného VZN na úradnej tabuli. To v obci vyvesili 24. novembra 2020, no návrh VZN bol na ÚRHH oznámený až 2.12.2020.

„Mesto sa nestotožňuje s argumentáciou úradu, že na VZN mesta sa neprihliadalo z dôvodu nedodržania lehoty. V uvedenej veci bude mesto iniciovať kroky smerujúce k preskúmaniu zákonnosti postupu úradu pri udelení licencie,“ potvrdila hovorkyňa mesta Sabinov.

Vlastné metodické usmernenie regulátora

Za pravdu pri posudzovaní lehôt síce samosprávam dáva aj vlastné metodické usmernenie úradu, ktoré má regulátor vyvesené na svojej webovej stránke a spresňuje sa v ňom, že „oznamovacia povinnosť obce voči úradu pri prijatí (schválení) nariadenia je splnená, ak obec elektronicky alebo poštou preukázateľne odoslala takéto oznámenie úradu najneskôr v piaty kalendárny deň buď (I) odo dňa prijatia (schválenia) nariadenia alebo (II) odo dňa vyvesenia prijatého nariadenia na úradnej tabuli obce.“

Na toto usmernenie však úrad v prípade Sabinova a Ľubotíc neprihliada, keďže namiesto dátumu žiadosti o udelenie licencie v ňom posudzuje termín prijatia VZN. „Metodické usmernenie k splneniu oznamovacej povinnosti obce je platné od 1.6.2023 a uplatňuje sa na oznamovacie povinnosti obcí po tejto lehote. VZN obce Sabinov a Ľubotice boli vydané pred touto lehotou,“ vysvetlila Vartovník Borowiecka.

Chystaná prevádzka herne v obci Ľubotice. Foto: SITA/Ivan Kriššák.

Päťdňová lehota, ktorá teraz komplikuje boj s hazardom v obciach, pritom bola podľa regulátora stanovená preto, aby „úrad dokázal dostatočne rýchlo zareagovať na požiadavku obce obmedziť hazardné hry.“ Už vyvesenie návrhu VZN o zákaze alebo obmedzení umiestnenia herní alebo kasína spôsobí, že žiadateľ dostane iba podmienečné povolenie na umiestnenie prevádzky.

„Ak obec oznámi túto skutočnosť úradu dostatočne včas, nemusí dochádzať ku „kolízií“ so zámermi obce v prípade povoľovania nových herní,“ odpovedala Vartovník Borowiecka na otázku k dôvodom stanovenia päťdňovej doby na oznámenie prijatia nariadení pre obec.

Nájdená účelová diera v zákone

V Ľuboticiach dostalo okrem herne licenciu aj kasíno. Regulátor upozornil, že v tomto prípade obec vydala s jeho zriadením súhlasné stanovisko. Starostka Rubisová reagovala, že to už bolo vydané práve na základe predchádzajúceho rozhodnutia úradu o neplatnosti VZN pre herňu.

„Daná prevádzka mala platnú licenciu do konca roka 2025. Stanovisko na zmenu herne na kasíno som vydala s podmienením neplatnosti nášho VZN, až po tom ako bola úradom vydaná licencia na prevádzku herne, a zároveň bolo vydané stanovisko úradu o neplatnosti VZN,“ vysvetlila Rubisová, podľa ktorej je však situácia v tomto prípade odlišná aj v tom, že prevádzka sa nachádza mimo obytnej zóny a nie je problémom zo strany obyvateľstva.

Nicole Rubisová, starostka obce Ľubotice. Foto: SITA/Ivan Kriššák.

Podľa starostky niekto našiel účelovú dieru v zákone. Obec pritom mala od vydania zákazu viacero záujemcov o prevádzku herne na svojom území. Tí však rešpektovali nesúhlasné stanovisko obce a prijaté VZN.

Spoločnosť Doxxbet o licenciu požiadala napriek prijatému nariadeniu a nesúhlasnému stanovisku obce a od úradu ju aj dostala. „Dozvedela som sa o tom náhodou, pretože ÚRHH nie je povinný oznamovať či máme, alebo nemáme platné VZN, ani komu udelil licenciu,“ upozornila Rubisová, že takúto dieru v zákone potom môže využiť ktokoľvek a kdekoľvek.

V obci na to napokon reagovali urýchleným prijatím nového VZN o zákaze hazardu na svojom území. „Bez okamžitej reakcie prijatia nového VZN boli na úrade už ďalšie dve žiadosti, ktorým by bola udelená licencia napriek nesúhlasu obce. Aktuálne je VZN na prokuratúre, v prípade potvrdenia platnosti sa bude týkať obidvoch žiadostí o licencie,“ dodala starostka.

Dôvody petície

Svoju nevôľu so situáciou vyjadrili na novembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva aj obyvatelia Ľubotíc, ktorí sú proti umiestneniu herne neďaleko športového areálu a domov. Pätica miestnych poslancov z deväťčlenného obecného zastupiteľstva iniciovala petíciu, v ktorej prejavili nesúhlas s plánovaným umiestnením prevádzky hazardných hier v obytnej štvrti obce.

Ako uviedla jedna z iniciátoriek petície Eva Lešková, nesúhlasia s tým, aby URHH považoval platné VZN obce za neúčinné len na základe iného výkladu lehoty oznámenia. „Aj keby došlo k procesnému pochybeniu, rozhodnutia štátneho úradu by nemali byť nadradené záujmom občanov obce a ochrane ich práv,“ zdôraznila Lešková.

Eva Lešková, jedna z iniciátoriek petície. Foto: SITA/Ivan Kriššák.

Dôvodom na spísanie petície je podľa iniciátorov aj ochrana kvality života obyvateľov. V petícii, ktorú za týždeň podpísalo zhruba 500 ľudí, preto žiadajú ÚRHH, ale aj ministerstvo financií a generálnu prokuratúru, aby zrušili individuálne licencie pre prevádzkovanie hazardných hier, ktoré boli vydané v období po prijatí VZN.

Zároveň nevydávali ďalšie individuálne licencie a zvážili názory a potreby obyvateľov pri rozhodovaní o tejto otázke. Upraviť tiež majú znenie zákona o hazardných hrách tak, aby nebol priestor na jeho individuálny výklad a zneužívanie.