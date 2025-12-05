Hasičský zbor postupne obnovuje techniku, nové striekačky vyjdú na 38 miliónov eur

Nové hasičské striekačky vyjdú rezort vnútra na 38,4 miliónov eur aj s DPH. Ako ministerstvo v tejto súvislosti informovalo, obstarané cisternové striekačky CAS 30 postupne nahradia v súčasnosti používané pätnásťročné striekačky Iveko Trakker, ktoré sú na hranici životnosti.
Potrebu obnoviť zastaralú hasičskú techniku potvrdil podľa rezortu vnútra aj Úrad hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a projekt obnovy bol zaradený do investičné plánu ministerstva vnútra medzi prioritné projekty.
Postupná obnova techniky
„Hasičský a záchranný zbor postupne obnovuje techniku, ktorá bola vyrobená a zakúpená v rokoch 2009 až 2012 a znižuje nahromadený modernizačný dlh. Tak je to aj v prípade automobilových cisterien CAS 30. Parametre nových vozidiel zohľadňujú už aj potrebu z našej zásahovej praxe,“ uviedol prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič.
Z celkového počtu 68 vozidiel zahrnutých vo verejnom obstarávaní plánuje podľa neho HaZZ nakúpiť v prvej etape 34 kusov. Nákup ďalších vozidiel bude závisieť podľa dostupnosti finančných zdrojov.
Cisterny budú rovnomerne rozmiestnené
Cisternové automobilové striekačky CAS 30 sú podľa ministerstva vnútra určené na dopravu veľkého množstva hasiacich látok, vody a peny na miesto požiaru. Okrem hasiacich látok vedia na miesto požiaru prepraviť aj hasičské jednotky spolu s príslušenstvom.
Nové vozidlá sú prispôsobené na nasadenie do ťažko dostupného terénu, ich súčasťou je lanový navijak, ale aj základné zdravotnícke vybavenie a potrebná doplňujúca technika ako náradie, motorové píly, akumulátorové vŕtacie skrutkovače alebo uhlové brúsky. Nové cisterny budú podľa rezortu rovnomerne rozmiestnené po celom území Slovenska.