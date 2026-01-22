Harry Kane dvakrát skóroval a Bayern Mníchov postúpil do osemfinále Ligy majstrov

FC Bayern Mníchov po Arsenale ako druhý tím postúpil priamo do osemfinále Ligy majstrov 2025/2026.
FUTBAL LM: FC Bayern Mníchov - Royale Union SG
Harry Kane v radostnom gólovom opojení. V tejto sezóne Ligy majstrov strelil v drese Bayernu Mníchov už 7 gólov. Foto: SITA/AP
Dva góly Harryho Kana znamenali pohodové víťazstvo Bayernu Mníchov nad belgickým tímom Royale Union SG (2:0) a istý postup do osemfinále Ligy majstrov.

Prestížna európska futbalová súťaž mala tento týždeň na programe zápasy siedmeho kola Ligovej fázy a nemecký šampión dosiahol šieste víťazstvo.

Okrem Bayernu má istý priamy postup do šestnástky najlepších aj londýnsky Arsenal, ktorý v siedmich zápasoch nestratil ani bod a inkasoval len dvakrát. Prvý polčas v Mníchove sa skončil bez gólov. Po zmene strán však nemecký multišampión veľmi rýchlo strelil dva góly.

Hlavička a penalta

Kane najprv v 52. min hlavičkou po rohovom kope a o tri minúty neskôr premeneným pokutovým kopom zabezpečil Bayernu dôležitý náskok. Neskôr síce kórejský stopér Bavorov Kim Min-če videl po druhej žltej aj červenú kartu a domáci hrali záverečnú polhodinu s deviatimi hráčmi v poli, ale na výsledku to už nič nezmenilo.

Naopak Kane mohol z pokutového kopu pridať tretí gól, ale po druhý raz už z bieleho bodu neuspel. Trafil len do brvna

„Snažil som sa poslať loptu do horného rohu bránky, ale trochu som to uponáhľal. Ľudia automaticky očakávajú moje góly, ale nie vždy to vyjde. Musím sa z toho poučiť. Jedna nepremenená penalta mi dá viac ako desať, ktoré som v tejto sezóne premenil,“ cituje Harryho Kana web BBC Sport.

Parádne čísla gólov

Tridsaťdvaročný Angličan aj tak navýšil svoj strelecký súčet v tejto sezóne LM na 7 gólov a v tabuľke kanonierov aktuálnej edície mu patrí druhá priečka za 11-gólovým Kylianom Mbappém. V celej sezóne 2025/26 strelil bývalý hráč Tottenhamu v 29 zápasoch už 35 gólov.

Víťazstvo nad belgickým majstrom zároveň znamená, že FC Bayern natiahol sériu domácich zápasov bez prehry v skupinovej, resp. ligovej fáze Lige majstrov na číslo 38. Zatiaľ posledná domáca prehra nemeckého veľkoklubu prišla v decembri 2012 proti Manchestru City (2:3).

Jeden povraz a správny smer

„Poviem to tak od srdca: som rád, že som súčasťou mašiny menom Bayern. Spôsob, akým denno-denne pracujeme, koľko času venujú naši tréneri, ale aj ďalší ľudia okolo tímu v zákulisí tomu, aby sme sa zlepšovali, je niečo úžasné. Ťaháme za jeden povraz a ideme správnym smerom,“ skonštatoval Kane.

„V Lige majstrov žiadny zápas nebýva ľahký a znova sme sa o tom presvedčili. V prvom polčase sme hrali dobre, ale niečo tomu chýbali. Po prestávke sme sa zlepšili a napriek červenej karte si to uhrali. Druhé polčasy mávame teraz veľmi dobré,“ zhodnotil tréner FC Bayern Vincent Kompany na webe UEFA.

