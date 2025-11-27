Bayern utrpel prvú prehru v sezóne. Zdolali sme najlepší tím, vravel Rice z Arsenalu

Po piatom kole hlavnej časti futbalovej Ligy majstrov 2025/2026 má stopercentnú bilanciu iba anglické mužstvo Arsenal Londýn. „Kanonieri“ zvíťazili v stredajšom domácom stretnutí nad Bayernom Mníchov 3:1 a figurujú na 1. mieste v 36-člennej tabuľke.
Domáci viedli po zásahu Jurriena Timbera, na ktorý síce odpovedal 17-ročný stredopoliar Bayernu Lennart Karl, no potom už dominoval Arsenal. Noni Madueke si otvoril svoj gólový účet v tíme lídra Premier League a náhradník Gabriel Martinelli využil veľkú chybu brankára Manuela Neuera na poisťujúci tretí gól.
Anglický kapitán Harry Kane, bývalý hráč Tottenhamu, zažil neúspešný návrat na Britské ostrovy a bol väčšinou na okraji diania. Fanúšikovia Arsenalu si počas zápasu z neho uťahovali, skandujúc: „Harry, Harry, aký je stav?“
„Pozrite sa na Bayern Mníchov túto sezónu, sú najlepší v Európe,“ povedal pre TNT Sports stredopoliar Arsenalu Declan Rice. „Toto bol pravdepodobne najťažší taktický zápas, ktorý sme túto sezónu hrali. Ich spôsob hry je naozaj veľmi dobrý.“
Rice sa tiež vyjadril, že táto sezóna sa líši od predchádzajúcej, keď Arsenal skončil tretíkrát za sebou druhý v Premier League. Aktuálne je suverénny líder tabuľky v najvyššej domácej súťaži. „V tíme je veľa lídrov. Berieme to zápas po zápase. Je tu hlad a túžba vyhrať každý zápas. Pred nami je ešte dlhá cesta. Nesmieme sa nechať uniesť,“ dodal.