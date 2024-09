Harrisová podala najimpozantnejší výkon vo svojej politickej kariére, Trump vyšiel z predvolebnej debaty „omráčený“ jej údermi

Utorková predvolebná debata kandidátov v amerických prezidentských voľbách predstavovala víťazstvo pre demokratickú viceprezidentku Kamalu Harrisovú.

Od úvodných okamihov v utorok večer, keď pristúpila k pódiu republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa a v podstate ho prinútila, aby jej podal ruku, diktovala podmienky ich rozhodujúceho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo presne osem týždňov pred volebným dňom, konštatuje vo svojej analýze televízia CNN.

Najimpozantnejší výkon

Harrisová podľa CNN podala najimpozantnejší výkon vo svojej politickej kariére. Trump naopak vyšiel z debaty takpovediac „omráčený“ údermi, ktoré mu uštedrila jeho oponentka, keď vyvedený z miery neodolal jej provokatívnym vyjadreniam. Často sa zdalo, že by radšej diskutoval so svojím niekdajším rivalom, prezidentom Joeom Bidenom.

Demokratická kandidátka počas ich prvej a možno aj poslednej debaty opakovane využívala domnelé nedostatky Trumpovho charakteru, aby mu poskytla priestor na oslabenie jeho vlastného výkonu. Do Trumpa sa pustila napríklad pre veľkosť davov na jeho zhromaždeniach a označila ho za slabocha.

„A on, prekvapivo, zakaždým vošiel do pasce s hnevlivými výbuchmi, ktoré podporili jej tvrdenia, že nie je spôsobilý na nové funkčné obdobie a že krajina má neopakovateľnú šancu pohnúť sa z jeho trpkého chaosu,“ uviedla CNN.

Vyhla sa nepríjemným otázkam

Intenzívna príprava sa Harrisovej vyplatila, keď sa vyhla chybám ohrozujúcim kampaň a čo je podstatnejšie, potvrdila rozhodnutie Demokratickej strany zbaviť sa Bidena ako nominanta do volieb. Jej výkon však nebol perfektný.

Vyhla sa nepríjemným otázkam, ako napríklad o tom, či sa majú voliči lepšie ako pred štyrmi rokmi. Tiež priamo neodpovedala, či ľutuje smrť 13 príslušníkov amerických síl zabitých pri chaotickom stiahnutí sa amerických vojakov z Afganistanu v roku 2021, čo sa stalo jedným z ústredných bodov Trumpovej kampane.

Trump viac ničil sám seba

Neschopnosť Trumpa odolať podpichovaniu jeho oponentky, znamenala, že najobávanejší politický aktér modernej doby strávil večer tým, že viac ničil sám seba ako svoju súperku.

Nemohlo to by jasnejšie, ako keď zopakoval rasistickú klebetu o haitských prisťahovalcoch, ktorí jedia domáce zvieratá, o čom dokonca aj jeho kandidát na viceprezidenta JD Vance v utorok priznal, že to nemusí byť pravda. Harrisová po tom, ako videla, že jej protivník potvrdil obvinenia o svojom extrémizme, len pokrútila hlavou.

Neschopnosť sústrediť sa na dôsledný útok

„Trumpova neschopnosť sústrediť sa na dôsledný útok proti Harrisovej alebo nechať bokom jej priehľadné snahy odviesť jeho pozornosť, potvrdila obavy mnohých republikánov, ktorí boli sklamaní z jeho doterajšej neschopnosti účinne sa vysporiadať so svojou novou súperkou,“ hodnotí CNN.

„Nekandidujete proti Joeovi Bidenovi, ale proti mne,“ povedala exprezidentovi Harrisová. Toto vyhlásenie pomáha vysvetliť Trumpovu dezorientáciu a možno ešte určí celé voľby.

Trump nevyužil slabinu Harrisovej

Trump podľa CNN najviac zlyhal v tom, že nedokázal využiť najväčšiu slabinu Harrisovej, a teda reagovať v spontánnych situáciách. Trump vytvoril príliš málo takýchto momentov na to, aby svojej súperke spôsobil nepríjemnosti.

Až v záverečnej reči, kým predniesol svoje najsilnejšie možné vyhlásenie, a to že Harrisová ako dôležitá súčasť administratívy počas viac ako troch rokov neurobila nič z toho, čo teraz hovorí, že by urobila.

Vplyv debaty na voľby je otázny

Ako sa debata odzrkadlí vo voľbách je otázne. Často trvá dni až týždne, kým sa prezidentská debata dostane hlboko do povedomia voličov a kým sa v nich usadia trvalé dojmy. Kandidáti, ktorí triumfujú na diskusnom pódiu, pritom nie vždy vyhrajú voľby.

Hoci je ešte príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či sa silný výkon Harrisovej premietne do nového impulzu, jej kampaň bude optimistická, pretože zvýšila svoje šance medzi možno 200-tisíc nerozhodnými voličmi, ktorí budú rozhodovať vo voľbách v niekoľkých štátoch.