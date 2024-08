Harrisová má náskok pred Trumpom už v ôsmich celonárodných prieskumoch o amerických prezidentských voľbách

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová vedie v ôsmich celonárodných prieskumoch verejnej mienky o prezidentských voľbách pred jej rivalom Donaldom Trumpom.

Poukazuje na to portál týždenníka Newsweek, podľa ktorého predpokladaná demokratická kandidátka na prezidentku má náskok pred jej republikánskym oponentom zhruba o jeden až štyri body.

Náskok je aj päťbodový

V piatkovom prieskume RMG Research má Harrisová pred Trumpom náskok päť bodov (47% ku 42%). Viceprezidentka viedla aj v prieskume spoločnosti Civiqs, pri ktorom mala 49% a Trump 45%.

Prieskum spoločnosť Leger jej dáva náskok so 49% voči Trumpovi so 46% a pri zahrnutí kandidátov tretích strán to bolo 48% ku 41%.

Dvojbodový náskok pred Trumpom mala Harrisová v prieskumoch usporiadaných magazínom The Economist a spoločnosťou YouGov, spoločnosťami Redfield and Wilton Strategies a Angus Reid, ako aj Florida Atlantic University.

O jeden bod mala väčšiu podporu v prieskume od Morning Consult.

Favoritom je stále Trump

Prieskumy verejnej mienky sú pre Harrisovú od začiatku jej kampane pred dvomi týždňami zväčša priaznivé. Ako ukazujú, v porovnaní s jej predchodcom Joeom Bidenom, keď kandidoval, znížila rozdiel medzi ňou a Trumpom.

Prieskumy pritom ukazujú, že Harrisová má náskok aj vo viacerých takzvaných kolísavých štátoch, ktoré môžu zohrať kľúčovú rolu pri určení výsledku novembrových prezidentských volieb.

Mnohí odborníci venujúci sa prieskumom však stále tvrdia, že súčasným favoritom amerických prezidentských volieb je stále Trump.