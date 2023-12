Hancko predĺžil zmluvu s Feyenoordom Rotterdam, v prípade dobrej ponuky mu však nebudú brániť v posune

Ak slovenský futbalový obranca Dávid Hancko z holandského Feyenoordu Rotterdam prestúpi v dohľadnej dobe do iného klubu, bude to len do veľkého klubu a za mimoriadne štedré odstupné. Stále iba 25-ročný stopér pôsobí v Holandsku od leta 2022 od príchodu zo Sparta Praha. Najprv mal v klube zmluvu do leta 2026, nedávno ju predĺžil o ďalšie dva roky.

Nečakal od klubu takúto iniciatívu

„Skvelý kontrakt som podpísal už po príchode do Feyenoordu, no klub sa rozhodol mi ponukou nového prejaviť vďaku za robotu, ktorú som odviedol počas roka a pol. Myslím si, že vedenie mi predostrelo vylepšené podmienky aj preto, aby dopredu reagovalo na prípadný záujem o moje služby. Často mi ľudia z klubu hovoria, že ak niekedy odídem, tak ich želanie je, aby to bolo do top klubu. V prvom rade si však prajú udržať ma čo najdlhšie. Keď ma oslovili, veľmi rýchlo sme sa dohodli. Prvé rozhovory medzi klubom a mojím agentom sa uskutočnili v Ríme začiatkom novembra. Nuž a teraz je už všetko hotové,“ cituje Hancka slovenský denník Šport.

Rodák z Prievidze nečakal, že Feyenoord príde s takou s iniciatívou. „Hoci aj pre klub je dobre mať ma zaviazaného na čo najdlhšie obdobie. Nový kontrakt nie je pre mňa len odmena za doterajšiu robotu, ale počítam s tým, že sa to prejaví aj v očakávaniach od mojej osoby. Pre mňa teda znamená motiváciu do ďalšej práce, aby som sa ďalej zlepšoval a splatil dôveru,“ pokračoval reprezentačný zadák, ktorý v roku 2023 patrí medzi najvyťaženejších hráčov na európskych trávnikoch.

Mohol by byť transferovo zaujímavý

A čo si myslí Hancko o tom, že klub ho „pustí“ preč iba za tučné odstupné?

„Ľudia v klube sa tejto otázke pri našich rozhovoroch určite nevyhýbajú. Feyenoord je známy výchovou a rozvojom hráčov, ktorých následne predáva do tímov z elitných líg a takto napĺňa svoj rozpočet. Zo slov členov vedenia cítim, že ich ambícia je udržať ma čo najdlhšie, ale zároveň mi v prípade dobrej ponuky pre všetky strany nikto nebude brániť v posune. Čoskoro mám 26 rokov a patrím medzi tých starších hráčov v našom tíme, ktorí by mohli byť transferovo zaujímaví. Vo Feyenoorde si to uvedomujú,“ uviedol.

Užíva si súčasné obdobie

Hancka čaká nahustená prvá polovica roka 2024. S klubom bude bojovať v Európskej lige, v domácej najvyššej súťaži o titul, prípadne o miestenku v Lige majstrov a vo farbách reprezentácie na ME v Nemecku.

„Z jednej strany sa snažím užívať si to. Každý večer premýšľam nad tým, že by som mal byť vďačný za to, čo prežívam. Hrávam pravidelne veľké zápasy. Kariéra pritom nie je dlhá a nie každý rok počas nej býva vydarený. Preto si užívam súčasné obdobie a keď sa aj prihodia maličkosti, s ktorými človek úplne nepočíta, netreba sa nimi nechať rozhodiť. Vo futbale sa veci občas menia aj lusknutím prstov, preto si treba pekné chvíle ceniť a dbať na to, aby bol človek pripravený na nové výzvy, či už na klubovej, alebo reprezentačnej úrovni. Len tak sa dá zlepšovať a bojovať o úspechy,“ dodal.