Halás podal podnet na Finančnú správu, chce objasniť finančné toky zo zahraničia do mimovládok

V súvislosti s otázkami o financovaní mimovládnych organizácií zo zahraničných zdrojov podal člen Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie Martin Halás podnet na Finančnú správu SR, ako aj na príslušné orgány.

Preverenie všetkých finančných tokov

„Moje podanie má zabezpečiť, aby Finančná správa SR aj príslušné orgány preverili transparentnosť financovania mimovládnych organizácií a jednotlivcov pri preverení a objasnení finančných tokov, ktoré mohli ovplyvniť spoločenské dianie na Slovensku v kritickom období roku 2018,“ zdôvodnil.

Cieľom podania je preverenie všetkých finančných tokov mimovládnych organizácií aj jednotlivcov financovaných najmä zo zahraničných a transatlantických zdrojov, ktoré smerovali do slovenských mimovládnych organizácií a jednotlivcov v súvislosti s udalosťami v roku 2018.

Sekundárne je podanie zamerané aj na preverenie zahraničného a transatlantického financovania mimovládnych organizácií od roku 2015 až po súčasnosť.

Upevnenie dôvery v mimovládne organizácie

„Verím, že táto iniciatíva pomôže objasniť alebo vylúčiť otázky o možnom zahraničnom vplyve na udalosti v roku 2018 a súlade zahraničného financovania mimovládnych organizácií so zákonom, na čo sa moje podanie primárne zameriava. Verím, že to prispeje k upevneniu dôvery verejnosti v mimovládne organizácie, ako organizácie, ktoré konajú v súlade so zákonom a na účel, na ktorý boli zriadené,“ uviedol Halás.

Ako pripomenul, rok 2018 bol významným obdobím pre Slovenskú republiku, poznačeným rozsiahlymi spoločenskými a politickými zmenami.

V tomto kontexte sa ukazuje potreba dôkladného preverenia, či zahraničné a transatlantické financovanie smerovalo na podporu mimovládnych aktivít, ktoré mohli ovplyvniť nielen verejnú mienku, ale aj destabilizovať politickú situáciu v roku 2018. Jeho podanie sa zameriava na analýzu finančných tokov a posúdenie, či boli tieto zdroje využité v súlade so zákonom.