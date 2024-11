Hádzaná ženy (Rakúsko - Slovensko): Majstrovstvá Európy (online)

Šampionát „starého kontinentu“ sa koná v troch krajinách – Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku. Premiérovo sa na ňom predstaví 24 štátov, doteraz to bol turnaj pre elitnú šestnástku.

Po desiatich rokoch sa môžeme tešiť aj na slovenské hádzanárky. V roku 2014 skončili na 12. mieste.

Na tohtoročný turnaj sa dostali z kvalifikačnej skupiny po boku Nemiek a Ukrajiniek. Hoci skončili v skupine až za nimi, stačilo to na postup z tabuľky tretích tímov.

Na svetových šampionátoch si naše ženy zahrali v minulosti dvakrát, rovnaké číslo je aj na ME. Na olympiáde sa nikdy nepredstavili.

Pri žrebe boli naše hádzanárky v poslednom štvrtom koši. Naše súperky boli pochopiteľne vo vyšších, Nórky v prvom, Rakúšanky druhom a Slovinky treťom.

Vizitka Rakúšaniek

Domáce hráčky z Rakúska sa na ME predstavili doteraz osemkrát, naposledy v roku 2008. Na svetovom šampionáte si zahrali 14-krát, na ostatnom šampionáte spred roka skončili na 19. pozícii z 32 celkov.

Na olympijských hrách súťažili celkom trikrát, naposledy ešte v Sydney 2000.

Za ich najlepší výsledok môžeme považovať bronz z ME 1996 a štvrté miesto o dva roky neskôr.

Zväzujúca atmosféra

V aréne Olympiahalle v rakúskom Innsbrucku bude domáce hráčky hnať elektrizujúci dav. Kapacita je pre 10-tisíc divákov, duel je takmer vypredaný.

„Pre Rakúšanky to bude určite väčší tlak, keďže hrajú doma. To môže byť naša výhoda. Verím, že my budeme hrať v pohode a bez stresu,“ vyjadrila sa pre web slovakhandball.sk kapitánka Réka Bíziková, ktorá ako jediná v tíme zažila aj ME 2014.

Rakúšanky najviac poznajú Diana Michálková s Nicol Nejedlíkovou, ktoré pôsobia v tamojšej lige. „Videli sme aj na videu, že hrajú väčšinou cez stred, čiže naša taktika bude zatvárať to a necháme ich dohrávať do krídel, keďže to považujeme za ich slabinu,“ povedala o prvom súperovi pivotka pôsobiaca v Stockerau Michalková.

Jej slová potvrdila hráčka Tullnu Nejedlíková. „Rakúšanky hrajú najviac cez spojky a cez pivota, o krídla sa až tak neopierajú. Cítim sa veľmi dobre, budem hrať aj proti kamarátkam, takže žiadny stres. Z celého nášho tímu cítim pohodu, a preto si myslím, že podáme dobrý výkon.“

