Po desiatich rokoch medzi európskou elitou. Slovenské hádzanárky preveria skúsené protivníčky (video+foto)

Koniec roka sa blíži. Šport sa však neukladá na zimný spánok, ale pokračuje v nastolenom trende jedného podujatia za druhým. Od štvrtka 28. novembra do nedele 15. decembre sa uskutočnia majstrovstvá Európy v ženskej hádzanej. Nechýba tam ani slovenská reprezentácia.

Šampionát „starého kontinentu“ sa koná v troch krajinách – Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku. Premiérovo sa na ňom predstaví 24 štátov, doteraz to bol turnaj pre elitnú šestnástku.

Po desiatich rokoch sa môžeme tešiť aj na slovenské hádzanárky. V roku 2014 skončili na 12. mieste z už spomínaných 16 družstiev. Na tohtoročný turnaj sa dostali u kvalifikačnej skupiny po boku Nemiek a Ukrajiniek. Hoci skončili v skupine až za nimi, stačilo to na postup z tabuľky tretích tímov.

V základnej skupine E sa v rakúskom Innsbrucku postupne postavíme domácej reprezentácii a Slovinkám. Napokon vyzveme aj olympijské šampiónky z Paríža, a zároveň najúspešnejší tím v ženskej hádzanej Nórky.

Na svetových šampionátov si naše ženy zahrali dvakrát, rovnaký počet je aj na ME. Na olympiáde sa nikdy nepredstavili.

Niekto skúsenosti zbiera, iný rozdáva

Debutovať na majstrovstvách Európy budú hráčky Turecka a Faerských ostrovov. Pre slovenské hádzanárky to bude tretia účasť na ME, menej skúseností majú len Portugalčanky a Švajčiarky (oba štáty po 2 účasti). Tretí turnaj to bude aj pre Islanďanky.

Medzi elitnou smotánku ani raz od prvého turnaja v roku 1994 nechýbali Nórky, Maďarky a Dánky. Pôjde o ich už 16. účasť.

Medzi skúsené tímy patria aj Švédky, Holanďanky, Španielky, Rumunky, Francúzky, Nemky, Čiernohorky či Chorvátky.

Pri žrebe boli naše hádzanárky v poslednom štvrtom koši. Naše súperky boli vo vyšších, Nórky pochopiteľne v prvom, Rakúšanky druhom a Slovinky treťom.

Priebeh šampionátu

Zo šiestich základných skupín po štyri tímy postúpia iba prvé dva štáty. Pre zvyšné sa šampionát skončí.

Následne sa najlepšie celky rozdelia do dvoch skupín po šiestich účastníkov.

Opäť sa prví dvaja kvalifikujú do semifinále, štáty na tretích miestach si zahrajú o konečnú piatu pozíciu.

Vizitky súperiek

Domáce hráčky z Rakúska sa na ME predstavili doteraz osemkrát, naposledy v roku 2008. Na svetovom šampionáte si zahrali 14-krát, na ostatnom šampionáte spred roka skončili na 19. pozícii z 32 celkov.

Na olympijských hrách súťažili celkom trikrát, naposledy ešte v Sydney 2000. Za ich najlepší výsledok môžeme považovať bronz z ME 1996 a štvrté miesto o dva roky neskôr.

Slovinky taktiež hrali na šampionáte „starého kontinentu“ osemkrát. Na svetových majstrovstvách majú rovnaké číslo účastí. Čo sa týka olympiády, zahrali si iba raz a to tento rok. Skončili na predposlednej 11. priečke.

Za najpamätnejší výsledok vyzdvihneme ôsme miesto na ostatnom európskom šampionáte a rovnaké umiestnenie na MS 2003.

Na rad prichádzajú Nórky. Menoslov ich úspechov nemá konca-kraja. Začneme tunajším turnajom. Na ME sa predstavili dokopy 15-krát, medailu brali v 13 prípadoch. Najhoršie skončili na šiestom mieste, stalo sa tak v roku 2000.

Keď prejdeme na svetové šampionáty, zúčastnili sa celkom 22 turnajov. Cenné kovy? 12. Najhorší výsledok bol pre nich v roku 2005, keď skončili deviate.

Na olympijských hrách si zahrali deväťkrát, iba raz nebrali medailu. Stalo sa tak pred 28 rokmi.

Keď zrátame ich cenné kovy, dostanem dokopy číslo 33. Zo zlata sa tešili 16-krát, zo striebra 10 razy a bronz brali v siedmich prípadoch.

Slovenky sa tak postavia najskúsenejšiemu a najlepšiemu štátu histórie ženskej hádzanej. Viac úspechov nemá žiadna iná krajina v Európe, ani na svete.

Program Sloveniek na ME v hádzanej: 28. novembra o 18.00 h: Rakúsko – Slovensko

30. novembra o 20.30 h: Slovinsko – Slovensko

2. decembra o 20.30 h: Slovensko – Nórsko

Všetky duely slovenskej ženskej reprezentácie v hádzanej budeme sledovať online.