Haaland opäť zachránil City. Gólom svoj tím posunul v Premier League do Top 5

„The Citizens“ sú už na piatej priečke hodnotenia, tréner Pep Guardiola oslavuje 250. víťazstvo v súťaži.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Erling Haaland
Erling Haaland z tímu Manchester City počas zápasu Ligy majstrov 2025/2026 proti SSC Napoli na Etihad Stadium v Manchestri v Anglicku, vo štvrtok 18. septembra 2025 Foto: SITA/AP
Nórsky futbalový útočník Erling Haaland pokračuje vo svojej skvelej forme a strelil víťazný gól Manchesteru City v nedeľňajšom zápase Premier League proti Brentfordu, v ktorom „The Citizens“ zvíťazili 1:0.

Dvadsaťpäťročný rodák z anglického Leedsu skóroval už v 9. minúte a zabezpečil tretie víťazstvo svojho tímu v ostatných štyroch ligových duelov.

„Je pre nás v tejto sezóne veľmi dôležitý,“ povedal tréner Pep Guardiola na adresu Haalanda. „Potrebujeme viac gólov od ostatných, ale šance si vytvárame,“ doplnil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hráči City sú po tomto víťazstve na piatom mieste tabuľky, len tri body za vedúcim londýnskym Arsenalom. Tím z Etihad Stadium tak pokračuje v boji o titul a pripravuje sa na ďalšie náročné zápasy.

Spomenutý kouč Guardiola oslávil svoje 250. víťazstvo v Premier League, ktoré dosiahol v 349 zápasoch, čím prekonal rekordy Alexa Fergusona aj Arséna Wengera.

Obaja na to potrebovali cez 400 duelov. „Je to česť byť v spoločnosti týchto legiend,“ povedal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Haaland, ktorý je mimoriadne produktívny v Londýne, skóroval na štadióne Brentfordu prvýkrát v kariére.

City však museli čeliť tlaku po zranení kľúčového hráča Rodriho, ktorý opustil ihrisko už v 22. minúte pre problém so zadným stehenným svalom.

Brentford mal niekoľko šancí, no hostia odolali a udržali si čisté konto. Igor Thiago a Kevin Schade ohrozili bránu, Gianluigi Donnarumma a defenzíva City sa však mali na pozore.

Viac k osobe: Erling HaalandJosep Guardiola
Firmy a inštitúcie: Manchester City
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026
