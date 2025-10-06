Haaland opäť zachránil City. Gólom svoj tím posunul v Premier League do Top 5

Nórsky futbalový útočník Erling Haaland pokračuje vo svojej skvelej forme a strelil víťazný gól Manchesteru City v nedeľňajšom zápase Premier League proti Brentfordu, v ktorom „The Citizens“ zvíťazili 1:0.
Dvadsaťpäťročný rodák z anglického Leedsu skóroval už v 9. minúte a zabezpečil tretie víťazstvo svojho tímu v ostatných štyroch ligových duelov.
„Je pre nás v tejto sezóne veľmi dôležitý,“ povedal tréner Pep Guardiola na adresu Haalanda. „Potrebujeme viac gólov od ostatných, ale šance si vytvárame,“ doplnil.
Hráči City sú po tomto víťazstve na piatom mieste tabuľky, len tri body za vedúcim londýnskym Arsenalom. Tím z Etihad Stadium tak pokračuje v boji o titul a pripravuje sa na ďalšie náročné zápasy.
Spomenutý kouč Guardiola oslávil svoje 250. víťazstvo v Premier League, ktoré dosiahol v 349 zápasoch, čím prekonal rekordy Alexa Fergusona aj Arséna Wengera.
Obaja na to potrebovali cez 400 duelov. „Je to česť byť v spoločnosti týchto legiend,“ povedal.
Haaland, ktorý je mimoriadne produktívny v Londýne, skóroval na štadióne Brentfordu prvýkrát v kariére.
City však museli čeliť tlaku po zranení kľúčového hráča Rodriho, ktorý opustil ihrisko už v 22. minúte pre problém so zadným stehenným svalom.
Brentford mal niekoľko šancí, no hostia odolali a udržali si čisté konto. Igor Thiago a Kevin Schade ohrozili bránu, Gianluigi Donnarumma a defenzíva City sa však mali na pozore.