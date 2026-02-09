Manchester City zvíťazil na pôde FC Liverpool. Museli sme získať tri body, vyhlásil Bernardo Silva

„The Citizens“ rozhodli o zisku troch bodov na pôde kvalitného súpera v úplnom závere, keď pokutový kop premenil Erling Haaland.
Erling Haaland
Radosť nórskeho útočníka Erlinga Haalanda z anglického futbalového klubu Manchester City po víťaznom góle na pôde FC Liverpool. Foto: SITA/AP
Kapitán anglického futbalového klubu Manchester City Bernardo Silva povedal, že jeho tím potreboval zvíťaziť na ihrisku FC Liverpool, aby si udržal šancu na zisk titulu v Premier League.

„The Citizens“ to napokon po dramatickom priebehu zvládli, zvíťazili 2:1 a na vedúci Arsenal strácajú šesť bodov. Hrozilo však, že zverenci trénera Pepa Guardiolu získajú iba bod, keďže rozhodnutie padlo až v nadstavenom čase druhého polčasu.

Domáci „The Reds“ viedli od minúty gólom Dominika Szoboszlaia, no spomenutý Silva vyrovnal v 84. minúte a v tretej minúte nadstavenia z pokutového kopu rozhodol Erling Haaland.

„Strácame nejaké body na Arsenal a Anfield je jeden z najťažších štadiónov, na akom môžete hrať. Vedeli sme, že ak prehráme, o titul už pravdepodobne bude rozhodnuté. Preto sme potrebovali zvíťaziť. Stále verím, že máme šancu uspieť a budeme bojovať až do konca. Musíme však zlepšiť výkony, keďže doteraz sa nám to až tak nedarilo,“ vyhlásil portugalský stredopoliar či krídelník.

Manchester City bodoval naplno na pôde FC Liverpool pred divákmi premiérovo od roku 2003, medzitým na Anfield uspel aj vo februári 2021, vtedy však boli tribúny úplne prázdne pre pandémiu.

Bernardo Silva priznal frustráciu z nevydareného začiatku roka a vyhlásil, že ambície futbalistov City sú stále sa približovať k vedúcemu Arsenalu. „Body z pôdy Liverpoolu majú pre nás väčšiu hodnotu, ako keby sme ich získali niekde inde,“ dodal.

