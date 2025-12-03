Erling Haaland má na konte už 100 gólov v Premier League, zaznamenal historický míľnik

Erling Haaland z Manchestru City sa veľkými písmenami zapísal do histórie najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League. Nórsky kanonier nastrieľal 100 gólov najrýchlejšie spomedzi všetkých hráčov.
Haaland dosiahol tento míľnik v utorňajšom napínavom zápase proti Fulhamu, v ktorom jeho mužstvo zvíťazilo 5:4. Haaland v 17. minúte duelu na Craven Cottage otvoril skóre deväťgólovej prestrelky, čím skompletizoval 100 zásahov v Premier League. Potreboval na to iba 111 zápasov na anglickej ligovej scéne a prekonal predchádzajúci rekord Alana Shearera, ktorý potreboval 124 zápasov.
„Je to obrovský moment a som na to veľmi hrdý,“ povedal 25-ročný Haaland. „Vedel som o rekorde a snažil som sa ho dosiahnuť. Mojou úlohou je pomáhať tímu strieľať góly.“
Z jeho 100 gólov bolo 71 strelami ľavou nohou a 17 hlavou. V aktuálnej sezóne má Haaland na konte 20 gólov v súťažných stretnutiach, z toho 15 v Premier League. Po zápase priznal, že hoci je víťazstvo dôležité, výkon tímu nebol ideálny a je potrebné sa zlepšiť.
Haaland má pred sebou ešte dlhú cestu k prekonaniu najvýznamnejšieho rekordu Alana Shearera, ktorý je najlepším strelcom v histórii Premier League s 260 zásahmi. „O tom viem, ale príliš na to nemyslím,“ skonštatoval Haaland.