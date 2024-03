Gyimesi: Neexistuje šanca, aby Maďarská aliancia podporila Korčoka. Takáto opcia nikdy nebola na stole (rozhovor)

„Maďari budú voliť toho, kto je na strane mieru a nie na strane vojny,“ hovorí v rozhovore pre agentúru SITA bývalý poslanec parlamentu a podpredseda strany Maďarská aliancia – Magyar Szövetség György Gyimesi.

Prvé kolo prezidentských volieb vyhral Ivan Korčok s 42,52 percentami hlasov, Peter Pellegrini skončil na druhom mieste (37,02 %). Predseda strany Maďarská aliancia Krisztián Forró sa umiestnil na štvrtom mieste s 2,9 percentami, zároveň v dvoch okresoch (Dunajská Streda a Komárno) získal najvyšší počet hlasov z kandidátov. Ako hodnotíte tieto výsledky?

Ako neprekvapivé pokiaľ ide o umiestnenie maďarského kandidáta. Je pravdou, že síce to predvolebné agentúry predpovedali, že v prvom kole vyhrá Ivan Korčok, avšak nečakal som, že to bude až s 5,5-percentným rozdielom. Je zjavné, že sa progresívnej a liberálnej strane podarilo viac zmobilizovať svojich voličov. Zároveň to ale dáva aj nádej, že konzervatívny tábor, ktorý nechce mať za prezidenta Ivana Korčoka, to zmobilizuje. Je ešte z čoho čerpať, takže pokiaľ ide o druhé kolo, som pozitívny.

Predseda Maďarskej aliancie Forró oznámil, že podporil pred druhým kolom prezidentských volieb Petra Pellegriniho. Predsedníctvo však vraj ešte bude rokovať s Pellegrinim. Aké vidíte šance na podporu?

Vyjadril som sa včera, že Maďari podporujú svojho, pretože podporu Pellegrinimu vyjadril nielen predseda strany, ale aj ja ako podpredseda strany, ďalej predseda Republikovej rady pán Pandy a mnoho členov predsedníctva, takže tu vlastne nie je ani o čom rozprávať.

Maďari jednoznačne podporujú kandidatúru Petra Pellegriniho. Chcel by som týmto aj požiadať voličov, aby túto našu podporu zhmotnili tým, že prídu voliť a budú voliť Petra Pellegriniho, ktorý je zárukou mieru, stability a pokoja na Slovensku po voľbách.

„Ivan Korčok už dlhodobo vedel, že Maďarská aliancia ho nepodporí, takže nemá byť prečo prekvapený,“ hovorí podpredseda strany György Gyimesi. Facebook/György Gyimesi.

Člen predsedníctva strany Szabolcs Mózes sa naopak sťažoval, že sa cíti byť zaskočený a podvedený, že zrušenie rokovania s Ivanom Korčokom sa mal údajne dozvedieť z facebookovej stránky prezidentského kandidáta a informáciu, že sa postavili za Petra Pellegriniho sa vraj dozvedel z live vysielania.

Myslím si, že pán Mózes chcel na seba len upozorniť. On sám sa totiž viackrát vyjadril, že Korčoka nikdy nepodporí, čiže nerozumiem, prečo mal nutkanie písať niečo úplne iné. Skôr si myslím, že sa jedná o jeho nejakú osobnú animozitu vo vzťahu k osobe Krisztiána Forróa. Mózes bol určitý čas podpredsedom strany s takými biednymi volebnými výsledkami, že jeho miesto bolo naďalej neudržateľné. Mám preto taký pocit, že sa len mstí.

Mózes hovoril o Forróovi ako o „končiacom predsedovi Maďarskej aliancie“. Chystá sa u vás zmena na poste šéfa strany?

Nezachytil som takúto informáciu, že by sa malo jednať o výmenu predsedu strany. Viem to, že v sobotu po voľbách pán predseda ponúkol svoju funkciu, avšak predsedníctvo strany túto ponuku na odstúpenie neprijalo. Takže neviem, o čom píše pán Mózes.

Ivan Korčok bol evidentne sklamaný, že predseda Maďarskej Aliancie Forró zrušil ich plánované stretnutie s tým, že už je „bezpredmetné“. „Z môjho pohľadu je zjavné, že Aliancia podporí Pellegriniho. Mrzí ma, že pán Forró ani len nedal šancu tomu, aby si vypočul moju prezidentskú víziu, ktorú ponúkam aj maďarským spoluobčanom,“ uviedol prezidentský kandidát.

Ivan Korčok už dlhodobo vedel, že Maďarská aliancia ho nepodporí. Ja sám som to povedal, dokonca viackrát a verejne ešte pred prvým kolom, že aliancia s istotou Ivana Korčoka pred druhým kolom prezidentských volieb nepodporí. Takže nemá byť prečo prekvapený. Dvojnásobne to platí, ak to viackrát povedal aj pán Forró, že si nevie predstaviť, že by podporil Ivana Korčoka. Tým pádom som ani nerozumel, o čom by mali oni dvaja vôbec rokovať.

Akú realitu vidíte v tom, že by Maďari na Slovensku podporili Ivana Korčoka vzhľadom na jeho výroky a postoje z čias, kedy bol ministrom zahraničia, kvôli ktorým má medzi Maďarmi dodnes povesť hungarofóba.

On nemá povesť hungarofóba, on ním je. Neexistovala šanca, aby Maďarská aliancia podporila kandidatúru Ivana Korčoka pred druhým kolom. Takáto opcia nikdy nebola na stole. Nikdy by sme Korčoka nepodporili. Je ale pravda, že tá komunikácia zo strany predsedu strany Forróa, že on si ide sadnúť s oboma kandidátmi a ide si vypočuť ich ponuku, bola chybná komunikácia. To som predsedovi aj vyčítal, že sa dostane sám do svojej pasce.

Keby pán predseda komunikoval od začiatku, že nebudeme podporovať Korčoka a nevieme si to predstaviť aj z toho titulu, aký má postoj nielen k nám Maďarom ale aj k otázkam, ktoré v súčasnosti hýbu svetom, sú to diametrálne odlišné postoje, než zastáva Maďarská aliancia.

Pán predseda mal jasne povedať, že ho nepodporíme a budeme rokovať len s Petrom Pellegrinim a potom sa uvidí, či ho podporíme ako strana alebo nepodporíme nikoho. Toto mala byť tá správna komunikácia.

Žiaľ, pán predseda komunikoval inak, čo dávalo možno niekomu nádeje, že by sme kedykoľvek v budúcnosti mohli podporiť Ivana Korčoka, pričom bolo zjavné, že sa tak nikdy nestane.

„Maďari nie sú na predaj,“ odkazuje György Gyimesi svojmu bývalému šéfovi Igorovi Matovičovi. Foto: SITA/Branislav Bibel

Vaši bývalí kolegovia z hnutia Slovensko v stredu v Galante vyzvali občanov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku, aby sa nenechali kúpiť vládou Roberta Fica. Po tom, ako Forró oznámil, že podporuje Pellegriniho, Igor Matovič to okomentoval slovami, že „Maďari predali Maďarov za 30 strieborných“.

Maďarský hlas a maďarské srdce nie je na predaj, a preto si nie je ani čo kúpiť. Veľmi dobre si pamätám Igora Matoviča, keď sme spoločne vystupovali na tlačovke v parlamente po nehoráznych výrokoch na adresu Maďarov zo strany bývalého ministra zahraničia Káčera. Vtedy Igor Matovič vedel pochopiť, čo chce maďarské srdce a ako cíti maďarská duša a ja som mu za to vďačný aj dnes. Ale považovať Maďarov za nejakých úplatných ľudí, ktorí sa nechajú kúpiť je úplne scestné.

Maďar má svoju hrdosť, Maďar má svoje srdce na mieste, Maďar má svoju dôstojnosť a vie sa sám rozhodnúť, že koho bude voliť. Maďari budú voliť toho, kto je na strane mieru a nie na strane vojny. My veľmi dobre vieme, akú hodnotu a cenu má mier. Veľmi dobre vieme, že nám budú na nič dvojjazyčné tabule, keď budú našich vojakov brať na Ukrajinu. Toto sú hodnoty, na základe ktorých budeme voliť a na základe ktorých sme sa rozhodli podporiť Petra Pellegriniho.

Takže v tomto smere s Igorom Matovičom určite nesúhlasím. Skôr si myslím a mám pocit, že on tak neznáša Petra Pellegriniho a všetkých predstaviteľov strany Smer-SD, že mu to zamedzilo zobrať do úvahy aj tieto argumenty, ktoré som vyššie popísal.

Prezidentský kandidát Peter Pellegrini v Kráľovskom Chlmci. Facebook/ György Gyimesi

O vás je známe, že ste veľkým kritikom Ivana Korčoka. Vyčítate mu medzi inými jeho výroky z minulosti v súvislosti s vojnou v Gaze, v Iraku či v Juhoslávii. Naopak, podporovatelia Korčoka hovoria, že ide len o antikampaň a vety vytrhnuté z kontextu.

Čo je vytrhnuté z kontextu na tom, ak Ivan Korčok povie, že akcia Izraela v Gaze je legitímna. Ja sa pýtam, či je legitímne zabíjanie 30-tisíc civilistov, z toho 12-tisíc detí? Dokonca aj Bezpečnostná rada OSN vyzvala Izrael, aby nepoužíval až takú silu, pretože tu sa už zo strany Izraela nejedná o odplatu alebo hájenie svojich vlastných záujmov, ale tu sa už jedná o pomstu, keď zomierajú tisícky civilistov. A keď Korčok povie, že jemu zabíjanie civilistov nevadí, a že je to legitímne, tak to máme právo kritizovať.

To isté povedal Ivan Korčok aj pokiaľ ide o vojnu v Iraku – on ju schvaľoval. Povedal, že zabitie 600-tisíc civilistov je úplne v poriadku. Toto nie sú vety vytrhnuté z kontextu, toto je pohľad a postoj Ivana Korčoka k zabíjaniu civilistov len preto, že to robia spriatelené krajiny a toto my musíme odmietnuť.

Obava ľudí z vojny je v tejto prezidentskej kampani veľmi dôležitou témou. Maďari, ktorí žijú v okolí Čiernej nad Tisou a blízko slovensko-ukrajinských hraníc majú ešte čerstvé spomienky, kedy pod záštitou vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera a ministra obrany Jaroslava Naďa bolo vidno denno-denne rozsiahle presuny vojenských nákladiakov s vojenskou technikou cez tamojšie dediny, priamo pod oknami rodinných domov, ktoré vzbudzovali v ľuďoch strach a obavu. V týchto regiónoch sa teda na ďalšie podporovanie vojny na Ukrajine pozerá inak než z Bratislavy…

Presne tak, a toto som aj skúšal vysvetľovať vtedy všetkým, že tí ľudia majú strach. Najmä po tom, čo spadla ukrajinská raketa do Poľska a zabila dvoch ľudí.

Oni sa tiež obávali toho, že či tam niekto nejakú raketu nepustí, najmä s ohľadom na to, že v Čope (mesto v Zakarpatskej časti Ukrajiny – pozn.red) robí veľa občanov aj zo Slovenskej republiky, ktorí tam chodia za prácou denno-denne.

Takže tie ich obavy boli absolútne na mieste a aj preto Maďari odmietajú vojnu a chceme mier. My sa nechceme zapájať do týchto geopolitických hier medzi Západom a Ruskom, my chceme žiť v pokoji a v kľude, a toto nám Ivan Korčok nezabezpečí.

Bývalý poslanec NR SR György Gyimesi s predsedom strany Maďarská aliancia Krisztiánom Forróm. Facebook/ György Gyimesi.

Môže rozhodnúť o voľbách mobilizácia voličov? V južných regiónoch bola účasť občanov v prvom kole prezidentských volieb nízka. Naopak, čo sa týka mobilizácie, v tom sú podporovatelia Ivana Korčoka veľmi aktívni…

Áno, sú aktívni a mobilizácia sa im podarila oveľa lepšie. Peter Pellegrini bude môcť čerpať z troch zdrojov. Jednak sú to maďarskí voliči, jednak voliči Štefana Harabina, a zároveň tí, ktorí neprišli do prvého kola voliť, pretože si povedali, že zatiaľ o nič nejde, prípadne si povedali, že aj tak to Pellegrini dá, tak načo pôjdeme a preto sa venovali niečomu inému. No dnes si už toto povedať nemôžu a buď si povedia, že chcú mať konflikt a vojnu, alebo chcú mať pokoj a mier.

Vláda mala výjazdové rokovanie v Galante a schválila financie na projekty v obciach, celkovo ide o takmer dva milióny eur. Peniaze získajú obce a mestá v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Trnava. Premiér Fico zároveň oznámil, že vláda vytvorí Radu vlády pre národnostné menšiny a odčlení tak časť národnostných menšín od Rady vlády pre ľudské práva a rodovú rovnosť. Ako hodnotíte tieto kroky?

Veľmi pozitívne. Vláda sa zaviazala, že bude pomáhať regiónom, nevynechala ani regióny, ktoré sú obývané vo väčšine občanmi maďarskej národnosti. Je dobré, že sa na nich nezabúda a privítal by som výjazdové rokovanie vlády aj na východnom Slovensku, dajme tomu aj v Kráľovskom Chlmci.

Peter Pellegrini v stredu navštívil Kráľovský Chlmec (okres Trebišov). Aká bola atmosféra a ako prijali tamojší občania Pellegriniho?

Prišiel na moje pozvanie. Atmosféra bola geniálna, ľudia ho privítali s obrovskou láskou. Bolo vidno, že toto je ich kandidát, ktorého chcú podporiť. Som rád, že Peter Pellegrini dodržal svoje slovo, ktoré mi dal ešte keď sme sedeli spolu v parlamente a keď som mu povedal, že raz ma musíš prísť pozrieť, tak došiel. Urobil dobre a videl, že Slovensko nie je len Bratislava ale je to aj úplný východ a juhovýchod Slovenska, kde má svojich podporovateľov. V každom prípade považujem akciu za vydarenú.

Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda nedávno vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby odňala vláde Roberta Fica kompetenciu zastupovať Slovenskú republiku na medzinárodných rokovaniach a pri dojednávaní a ratifikovaní medzinárodných zmlúv. Strana Modrí v tejto súvislosti spustila aj občiansku petíciu. Čo si myslíte o tomto nápade?

Ak toto už nezobudí všetkých ľudí, ktorí si ctia suverenitu Slovenska a ktorí nechcú mať bruselskú ale suverénnu slovenskú vládu, tak už potom ani neviem čo. Je to jasný znak toho, že Ivan Korčok nechce byť prezidentom všetkých, ale chce byť prezidentom Bruselu a Washingtonu. Ja som vlastne aj vďačný Dzurindovi, že poodhalil ich plány, pretože toto je mimoriadne nebezpečná vec pre Slovensko a toto môže zmobilizovať voličov Petra Pellegriniho.

Očakávate ešte nejaké zemetrasenie pred druhým kolom volieb? Ako podľa vás dopadnú výsledky?

Nikdy v živote som netipoval. Ak voliči Štefana Harabina, maďarskí voliči a tí, ktorí neboli v prvom kole voliť sa vo väčšine pridajú na stranu Petra Pellegriniho, tak ten náskok Ivana Korčoka sa môže zmazať, ale toto si teraz netrúfam hodnotiť.

NAKA vás nedávno obvinila z machinácií pri verejnom obstarávaní. Obvinenie sa má týkať vášho pôsobenia na košickej župe a obstarávania právnych služieb. Ako vnímate toto obvinenie a či to bolo politicky motivované? Zároveň, či je niečo nové v tejto veci?

Nové nie je nič, keďže som ešte nebol vypovedať. Ale to, že to nie je všetko s kostolným poriadkom, je zjavné aj z toho, že o tom informoval špeciálny prokurátor Repa na poslednej tlačovke deň pred zrušením špeciálnej prokuratúry tak, že ja som nemal ani len vedomosť, že som vôbec z niečoho obvinený.

Mali sme vraj urobiť machinácie pri verejnom obstarávaní zákazky na právne služby, ktoré majú výnimku – opakujem výnimku – zo zákona o verejnom obstarávaní, čiže právne služby sa ani nemusia obstarávať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Jednalo sa o jednu jedinú zákazku, rámcovú zmluvu na 25-tisíc eur bez DPH, z ktorej sa nikdy nečerpalo ani jedno jediné euro.

Zmluva, ktorá vyšla z tohto obstarávania bola z iniciatívy advokátky zrušená po jednom mesiaci a následne bola taká istá zmluva uzatvorená bez verejného obstarávania s tou istou advokátkou, toto už nevadí nikomu a toto považujú všetci za zákonný postup, ale vraj sme pri prvej zákazke machinovali.

Čiže nerozumiem vôbec tomuto obvineniu, ale nemôžem sa ďalej vyjadrovať, pretože som ešte nebol vypovedať pred vyšetrovateľom, takže všetky argumenty, ktoré mám, budem v prvom rade hovoriť jemu.