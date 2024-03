Gyimesi vytiahol na Korčoka fotku s Lavrovom. A teraz kritizuje, keď to nevyhovuje jeho novým pánom, napísal

Ak by farizejstvo kvitlo, Ivan Korčok by bol ako botanická záhrada. Vyhlásil bývalý poslanec Národnej rady a podpredseda strany Maďarská aliancia (Magyar Szövetség) György Gyimesi. Korčok kritizoval rokovanie ministrov zahraničných vecí SR a Ruska Juraja Blanára (Smer-SD) a Sergeja Lavrova v Turecku.

„Tak sa nám nádejný prezidentský kandidát znovu zavzdušnil. Tentokrát bola dôvodom jeho hnevu fotka Blanára s Lavrovom. Korčok chrlil síru a spomínal čosi v zmysle, že je to ďalší klinec do rakvy V4, pre nás mimoriadne dôležitej spolupráce”, reagoval na prezidentského kandidáta Gyimesi.

Fotografia z New Yorku

Gyimesi zverejnil aj fotografiu Korčoka zo septembra 2021, kedy sa ešte ako minister zahraničných vecí stretol so svojím ruským rezortným partnerom Lavrovom počas svojej pracovnej cesty v New Yorku.

„Korčokove vyjadrenia po stretnutí s Lavrovom typu ‚Rusko považujeme za dôležitú krajinu, ktorá hrá významnú úlohu v medzinárodných vzťahoch. Chceme ďalej rozvíjať dvojstranné vzťahy na báze vzájomného rešpektu na prospech našich občanov‘ ho nadovšetko charakterizujú. Správa sa ako Rímsky boh Jánus. Ten mal dve tváre. Korčok ich má aspoň desať. Raz je celý šťastný po boku Lavrova, a keď to nevyhovuje jeho novým pánom, kritizuje, dištancuje sa a tvári sa ako svätý za dedinou,“ poznamenáva Gyimesi.

Spomenutý výrok Korčoka zaznel počas jeho telefonického rozhovoru s Lavrovom z júna 2020, kedy zároveň ako vtedajší šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že jedným z nevyhnutných predpokladov pozitívneho posunu riešenia konfliktu na Ukrajine je implementácia Minských dohôd. Zároveň vyjadril znepokojenie z pokračujúceho násilia na Donbase, v dôsledku čoho dochádza k obetiam na životoch aj v radoch civilného obyvateľstva.

Ivan Korčok ako minister zahraničných vecí sa v septembri 2021 stretol so svojím ruským rezortným partnerom Lavrovom počas svojej pracovnej cesty v New Yorku. Foto: www.facebook.com

Korčok hovorí, čo mu vyhovuje

Podľa slov Gyimesiho prvoradým cieľom Korčoka po nástupe do ministerského kresla bolo rozbíjať a oslabovať silu Vyšehradskej skupiny (V4).

„Keď mu tak v súčasnosti záleží na V4, kde bol a prečo sa neozval keď EÚ konala proti Maďarsku a Poľsku a kradla ich eurofondy? Nebol to náhodou Korčok, kto využil každú príležitosť, aby si kopol do Orbána a Maďarska? Bolo to tiež v rámci utužovania vzťahov V4? Alebo je Korčok len obyčajný farizej a hovorí to, čo mu práve vyhovuje?“ uzatvára svoj príspevok Gyimesi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem