Gröhling o vzniku nového ministerstva: Vláda nafukuje štátny aparát a ľuďom odkazuje, že sa majú uskromniť (video)

Vládna koalícia má partnera, ktorý si potrebuje „vydupať“ svoje ministerstvo. Na tlačovej konferencii to uviedol poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a bývalý minister školstva Branislav Gröhling. Poukázal tiež na to, že nový rezort bude znamenať ďalšie výdavky.

„Peniaze musia ísť na plat ministra a štátnych tajomníkov, na chod kancelárie, ochranku, na limuzínu, zároveň na nové sekcie či nový IT systém. Vláda nafukuje štátny aparát a ľuďom odkazuje, že sa majú uskromniť. Zaplatia pritom viac na poplatkoch v mestách a obciach, na odvodoch, za potraviny, stúpnu im poplatky v banke či na súdoch,“ priblížil Gröhling.

Vyššie daňové zaťaženie na občanov

Dodal, že predošlý vládny kabinet Ľudovíta Ódora navrhol viaceré opatrenia na konsolidáciu verejných financií, a medzi nimi aj okresanie štátnej správy, no súčasná vláda podľa neho robí presný opak a plánuje zvýšiť daňové zaťaženie občanov.

„Ide vytvoriť nové ministerstvo s rozpočtom 100 až 200 miliónov eur len preto, aby mal Andrej Danko radosť,“ myslí si exminister školstva. Nový rezort podľa Gröhlinga za štyri roky fungovania koalície bude potrebovať 400 až 800 miliónov eur.

Školám chýbajú telocvične

Ak chce vládna koalícia podporiť šport, môže tak podľa Gröhlinga urobiť prostredníctvom Fondu na podporu športu, cez eurofondy, no napríklad aj tým, že podporí telocvične pre školy, ktoré nimi nedisponujú.

„Približne 300 väčších základných škôl nemá svoju telocvičňu, pričom ich výstavba by mohla stáť 450 až 600 miliónov eur. Toto sú peniaze, ktoré sa použijú na vybudovanie nového ministerstva,“ uviedol Gröhling. Poslanec tiež poukázal, že v prerokovávanom kompetenčnom zákone je zahrnutý i paragraf, ktorý upravuje poskytovanie dotácií na šport. Ten podľa Gröhlinga môže mať za následok, že o dotácie na šport môže požiadať prakticky ktokoľvek.

Prípadné kroky rezortu budú sledovať

„Nebudú to po novom len športové organizácie, obce a kraje, ale aj tie zlé mimovládky, proti ktorým vláda bojuje. Okrem nich sa k dotáciám dostanú aj záujmové združenia právnických osôb, registrované cirkvi, osoby, ktoré majú nejaký podnik, alebo sociálne podniky. Inými slovami, vláda navrhuje, aby ministerstvo športu mohlo dávať dotácie na šport úplne hocikomu,“ konštatuje poslanec.

Ako problematické vníma i to, že predmetná legislatíva je prerokúvaná v skrátenom legislatívnom konaní. Avizoval tiež, že SaS vznik nového ministerstva nepodporí, a ak aj vznikne, má v úmysle sledovať kroky tohto rezortu.

Danko s liberálmi nesúhlasí

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vznik nového ministerstva obhajuje. Na utorkovej tlačovej besede uviedol, že opozícia reagovala rovnako, keď pred rokmi zriaďovali Fond na podporu športu, ktorý sa podľa neho ukázal ako životaschopný projekt.

Prvýkrát v histórii môže mať podľa neho šport a cestovný ruch vlastné riadenie. Mrzí ho, ako sa na toto ministerstvo útočí, a kladie otázku, čo je na takomto ministerstve zlé. Vznik nového rezortu by podľa šéfa národniarov nemal spôsobiť personálny nárast, podľa Danka len preberie zamestnancov.

O vznik ministerstva sa podľa neho usilujú i z toho dôvodu, aby historicky športové zväzy dostali približne o 20 miliónov eur viac, a tiež Fond by mal dostať ďalších 30 miliónov eur. Pripravujú tiež Fond na podporu cestovného ruchu, ktoré by mali dostať 30 miliónov eur.

„Prosím vás, nepočúvajte hlúposti opozície,“ apeloval Danko na tlačovej besede. Dušan Keketi, ktorý je splnomocnený na prípravu nového ministerstva, sa vyjadril, že pôjde o zrejme najmenšie ministerstvo a bude digitalizované.

„Určite to nebude žiadna trafika ani pre mňa, ani pre nikoho iného,“ zdôraznil Keketi, ktorý by mal nové ministerstvo viesť. Dodal, že dúfa, že ho stíhajú zriadiť do začiatku nového roka, no pripravujú sa i na ďalšie varianty.