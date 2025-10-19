Grimaldo strelil dva góly, Leverkusen neprehral už osem zápasov v rade

Alex Grimaldo strelil dva góly a Bayer Leverkusen vyhral v sobotu v nemeckej I. bundeslige na pôde Mainzu 4:3, čím predĺžil svoju sériu bez prehry vo všetkých súťažiach už na osem zápasov.
Tím pod vedením nového trénera Kaspera Hjulmanda sa pripravuje na súboj Ligy majstrov s obhajcom titulu francúzskym Parížom Saint-Germain. „Farmaceuti“ sa posunuli na piate miesto v tabuľke, pričom majú rovnaký počet bodov ako štvrtá Borussia Dortmund, ktorá v sobotu prehrala s vedúcim Bayernom Mníchov.
Martin Terrier strelil gól tri minúty pred koncom, ktorým poslal Leverkusen do vedenia 4:2, no Mainz ešte v závere znížil zásluhou Arminda Sieba.
„Po rozpačitom začiatku sezóny sme začali zbierať body. Chceme na tom stavať a nájsť si správny rytmus s trénerom Hjulmandom, ktorý je stále nový,“ povedal Jonas Hofmann.
Grimaldo otvoril skóre z penalty v 11. minúte a Christian Kofane zvýšil na 2:0. Mainz skorigoval vlastným gólom po chybe Loica Badeho. Pred prestávkou Hofmann vybojoval penaltu, ktorú Grimaldo premenil na 3:1. Grimaldo má v tejto sezóne už šesť gólov a dve asistencie v 10 zápasoch.
V sobotu tiež Lipsko vyhralo doma nad Hamburgom 2:1 a je druhé. Stuttgart zdolal Wolfsburg na jeho pôde 3:0 a je priebežne tretí.