Sobotu v Nemecku okorení duel "Der Klassiker" dvoch odvekých rivalov

Tréner Borussie Dortmund Niko Kovač vyzýva svojich zverencov k odvahe. „Len brániť nestačí. Musíme prevziať iniciatívu,“ vyhlásil.
Harry Kane
Útočník Harry Kane je už pár rokov strelecký poklad Bayernu Mníchov aj anglickej reprezentácie. Foto: SITA/AP
Vedúci tím nemeckej futbalovej I. bundesligy Bayern Mníchov privíta v sobotu druhú Borussiu Dortmund v zápase známeho ako „Der Klassiker“. Oba tímy sú zatiaľ nezdolané, pričom „Bavori“ vyhrali všetkých 10 zápasov vo všetkých súťažiach, strelili v nich 36 gólov a inkasoval len 7.

Hviezdny útočník Harry Kane je vo výbornej forme, keď za Bayern strelil 18 gólov a pridal aj 3 asistencie. Dortmund je na druhom mieste so stratou štyroch bodov a je nezdolaný v 9 zápasoch.

Tréner Borussie Niko Kovač, ktorý v minulosti viedol aj Bayernu, vyzval svoj tím, aby bol v Mníchove odvážny: „Bude to ťažké, ak budeme hrať príliš opatrne. Len brániť nestačí. Musíme prevziať iniciatívu.“

Dortmund ide do zápasu proti Bayernu v najlepšej forme od čias kouča Jürgena Kloppa, z ostatných troch duelov Bavorov raz zdolal a dvakrát remizoval. Klopp, ktorý teraz vedie kluby skupiny Red Bull, nebude pravdepodobne sledovať zápas, keďže sa nachádza na Mallorce.

Medzi hráčov, na ktorých počas najbližšieho bundesligového víkendu treba dávať pozor, patrí Loic Bade z Leverkusen. Tridsaťpäťročný francúzsky stopér sa rýchlo etabloval v obrane „farmaceutov“ a podľa športového riaditeľa Simona Rolfesa je dôležitý nielen na ihrisku, ale aj v kabíne, kde spája tím jazykovo, osobnostne a kultúrne.

