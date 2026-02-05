Grécka polícia zadržala podozrivého z prevádzačstva po smrteľnej nehode člna s migrantmi

Grécka polícia zadržala Maročana podozrivého z prevádzačstva migrantov na člne, ktorý sa po zrážke s plavidlom pobrežnej stráže prevrátil, pričom zahynulo 15 ľudí. Incident sa stal v utorok pri ostrove Chios neďaleko Turecka. Približne 20 ľudí utrpelo zranenia. Vo štvrtok pokračovalo pátranie po ďalších preživších či obetiach.
Grécka polícia vo štvrtok uviedla, že 31-ročného muža ako jedného z prevádzačov identifikovali Afganci, ktorí boli na člne. Televízia ERT uviedla, že podozrivý je v nemocnici, ale polícia oznámila, že vo štvrtok ho formálne predvedú pred sudcu pre prípravné konanie. Čelí obvineniam vrátane „umožnenia nelegálneho vstupu do Grécka“ a „zapríčinenia stroskotania plavidla“. Minister pre migráciu Thanos Plevris v stredu uviedol, že hliadka pobrežnej stráže vyzvala plavidlo s migrantmi, aby zastavilo, ale prevádzači sa pokúsili ujsť a narazili do plavidla pobrežnej stráže.
Pri potopení lode s migrantmi pri gréckom ostrove Samos zomrela 22-ročná žena, tri osoby sú nezvestné
Každoročne sa veľké množstvo migrantov pokúša preplaviť Stredozemné more, aby sa dostali do Európy. Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov v novembri uviedol, že vlani na migračných trasách do Európy v Stredozemnom mori a v Atlantiku pri západoafrickom pobreží zahynulo alebo je nezvestných viac ako 1 700 ľudí.