Pri potopení lode s migrantmi pri gréckom ostrove Samos zomrela 22-ročná žena, tri osoby sú nezvestné

Pri gréckom ostrove Samos našli v pondelok mŕtvu 22‑ročnú ženu po tom, čo sa potopila loď s viac ako 40 migrantmi. Podľa výpovedí preživších sú ďalší traja ľudia nezvestní, uviedla pobrežná stráž. O pôvode migrantov ani o okolnostiach nešťastia zatiaľ nie sú informácie.
Nezvestného maloletého nahlásili minulý štvrtok aj pri ostrove Farmakonissi neďaleko Samosu, kde polícia našla trinásť stroskotaných migrantov. Samos aj Farmakonissi ležia blízko tureckého pobrežia, ktoré je častým východiskovým bodom žiadateľov o azyl.
Grécka pobrežná stráž zachránila z preplnenej lode pri Kréte stovky migrantov
Mnohí migranti sa pokúšajú nielen o krátku plavbu z Turecka na grécke ostrovy, ale aj o oveľa dlhšiu trasu medzi Líbyou a Krétou. Minulý týždeň bolo južne od Kréty zachránených viac ako 840 migrantov a utečencov.
Začiatkom decembra našli po potopení lode pri Kréte 17 mŕtvych, ďalších 15 osôb zostalo nezvestných. Prežili len dvaja ľudia.
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov minulý mesiac uviedol, že na migračných trasách do Európy v Stredozemnom mori a Atlantickom oceáne tento rok zomrelo alebo zmizlo viac ako 1 700 ľudí. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) odhaduje, že od roku 2014 zahynulo alebo zmizlo v Stredozemnom mori približne 33 000 migrantov.