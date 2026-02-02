Slafkovský s Pastrňákom, slovenská obranná trojica vzadu. Fantázia o Československu ožíva pred ZOH 2026

Hokejová horúčka pred zimnými olympijskými hrami 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo naberá na sile a spolu s ňou sa vracia aj nostalgia na spoločnú československú reprezentáciu. Český denník Sport sa pustil do skladania fiktívnej olympijskej zostavy, ktorá by vznikla, „keby opäť hrali pod jednou vlajkou“. Výsledkom je tím nabitý hviezdami NHL, v ktorom má Slovensko výrazné zastúpenie najmä v obrane a elitnej formácii.
Najväčšiu pozornosť púta prvý útok Slafkovský – Zacha – Pastrňák, ktorý by mal byť motorom ofenzívy. O Jurajovi Slafkovskom denník píše: „Aj v prebiehajúcej sezóne opäť posúva svoje doterajšie ofenzívne maximá… a mal by siahnuť na kariérny rekord nad hranicou 60 bodov.“ Podľa autorov by „dostal priestor na krídle elitnej formácie, rovnako aj v presilovke“ a ide o hráča, „ktorého potenciál zďaleka ešte nie je naplnený“.
Obrancovia by hrali „prvé husle“
Silná slovenská stopa by bola najmä v defenzíve. Martin Fehérváry by tvoril pár s Filipom Hronkom a patril by medzi kľúčové postavy tímu. „Bratislavský rodák sa presadil ako pevný člen zostavy Capitals, s ktorými má od budúcej sezóny podpísaný sedemročný kontrakt,“ uvádza Sport. Dodáva, že „vo Washingtone dostáva veľký priestor v oslabení a nechýbal by v tíme ani ako Čechoslovák“.
Erik Černák by bol jediným bekom, ktorý by musel hrať „cez ruku“, no kvalita by podľa denníka prevážila. „Personálnu núdzu na ľavej strane obrany by návrat k zjednoteniu krajín jednoducho nevyriešil,“ píše Sport. Zároveň pripomína, že „Černák má s Tampou dva Stanleyho poháre a svojho času dobrými výkonmi vytlačil z tímu Jana Ruttu“, pričom jeho tvrdosť z neho robí mimoriadne nepríjemného obrancu.
Šimon Nemec by podľa českého denníka vynikol najmä na pravej strane obrany. „Čerstvé skúsenosti z Devils ukazujú, že na pravej strane je omnoho istejší než na ľavej,“ hodnotí Sport. Vyzdvihuje aj jeho ofenzívny prínos: „Má obrovský ofenzívny potenciál, zobral by si pre seba druhú presilovku“ a v predĺžení troch na troch by mohol byť rozhodujúcim faktorom.
Univerzál Pospíšil
Z útočníkov zaujme aj Dalibor Dvorský, hoci jeho pozícia by nebola jednoduchá. „U Dvorského platí mimoriadny útočný potenciál, výborná strela a nečakane rýchla adaptácia na najväčšej scéne,“ píše denník. Zároveň však priznáva, že „vyššie než Pastrňák, Nečas alebo Slafkovský jednoducho nie je“ a priestor by si musel trpezlivo vybojovať.
Posledným Slovákom v zostave je Martin Pospíšil, ktorého Sport označuje za univerzálneho žolíka. „Zo všetkých jeho vlastností vyčnieva enormná univerzálnosť,“ hodnotí denník. Dodáva, že „bez problémov by zvládol úlohy štvrtej formácie, no ak by sa niekto zranil alebo nemal formu, Pospíšil môže zaskočiť – pokojne aj ako center“. Podľa českého denníka Sport by do širšej úvahy ešte pripadali aj obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar a Oliver Okuliar, čo len podčiarkuje silnú slovenskú stopu v tejto nostalgickej olympijskej fantázii.