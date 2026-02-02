Černák súčasťou zápasu pod holým nebom pred vyše 64-tisíc divákmi. Asistoval pri góle Kučerova - VIDEO

Slovenský hokejista Erik Černák si niekoľko dní pred odletom na zimné olympijské hry do Milána doprial nevšedný zážitok.
Jeden z pilierov obrany Tampy Bay bol súčasťou nedeľňajšieho zápasu NHL pod holým nebom na Štadióne Raymonda Jamesa na Floride. Jeho tím otočil proti Bostonu nepriaznivý vývoj z 1:5 na konečných 6:5 po nájazdoch.
Černák odohral takmer 16 minút a okrem dvoch zablokovaných striel súperových hráčov si pripísal jednu asistenciu. Bodoval prvýkrát od 12. januára 2026. Slovenský obranca asistoval pri góle Nikitu Kučerova na 5:5, ktorý padol v 52. minúte. Pritom ešte v polovici zápasu viedol Boston 5:1.
Skvelý Kučerov 1+3
Lídrom štatistík aj prvou hviezdou sa stal Kučerov, ktorý okrem gólu pridal tri asistencie. Jeho bodové konto v tejto sezóne narástlo na 86 bodov (28+58), lepší ako tento 32-ročný Rus sú v celej NHL len Connor McDavid (95) a Nathan MacKinnon (91).
Takmer 65-tisíc divákov
Atraktívny zápas v domovskom stánku tímu NFL Tampa Bay Buccaneers sledovalo 64 617 divákov, v jeho úvode teplomer ukazoval 5,5 °C, čo je na Floridu neuveriteľne nízka teplota. Podľa webu NHL Tampa Bay vôbec prvýkrát vo svojej klubovej histórii otočila zápas, v ktorom súper viedol o 4 góly.
Zároveň počtom 11 gólov bol vyrovnaný rekord tzv. Stadium Series, čiže zápasov NHL hraných pod holým nebom. Pred dvoma rokmi sa derby newyorských tímov skončilo víťazstvom Rangers nad Islanders 6:5 po predĺžení. Aktuálne to bol 45. „vonkajší“ zápas v histórii severoamerickej profiligy.
„Skvelí fanúšikovia a naše špičkové predstavenie. Bol to jednoducho parádny zápas so všetkým, čo hokej môže ukázať. Za stavu 1:5 sme sa zobudili, zapálili sme v nás oheň a potom to už išlo. Veľká podpora bol aj náš brankár Vasy (Andrej Vasilevskij – pozn.). Všetci sme príkladne bojovali, jednoducho paráda,“ skonštatoval Kučerov.
Neuznaný gól aj žŕdka
Smutný hrdina zápasu bol David Pastrňák. Český útočník Bostonu si síce pripísal asistenciu aj dva plusové body, ale v predĺžení mu neuznali gól, keďže predtým sa dopustil faulu za 2 minúty. A neskôr v samostatných nájazdoch mohol Pastrňák vyrovnať skóre, ale nastrelil iba žŕdku bránky Vasilevského.
„Mali sme to vo vlastných rukách, stačilo si to len v pohode uhrať. My sme však urobili chyby a pustili súpera do zápasu. A to bola veľká chyba, lebo oni sú veľmi silní,“ zhodnotil Pastrňák na webe NHL.