Cooper je legenda. Tréner Tampy Bay odkoučuje tisíci zápas v NHL a všetky v jednej organizácii - VIDEO

Jon Cooper je najdlhšie slúžiaci tréner v jednom tíme v NHL. Vyštudovaný právnik pôsobí v Tampe na Floride od roku 2013 a menoslov jeho úspechov s tímom je pomerne dlhý.
Za dvanásť rokov, ktoré Cooper strávil v pozícii hlavného trénera, Tampa chýbala v play-off jediný raz. Zároveň sa vyprofilovala na jeden z najúspešnejších tímov profiligy.
Výpočet úspechov
Celkovo štyrikrát si „Blesky“ zahrali vo finále (2015, 2020, 2021, 2022), z toho dvakrát klub vyhrali Stanleyho pohár. K tomu treba prirátať zisk Prezidentskej trofeje v roku 2019 pre najlepší tím v základnej časti.
Žiaden iný tréner nezaznamenal toľko víťazstiev na lavičke Tampy Bay Lightning ako Cooper. Je aj autorom rekordu NHL, keď na métu 400 výhier mu stačilo 659 zápasov.
Len piati vyvolení
V stredu ho však čaká míľinik, ktorý si ani sám poriadne neuvedomuje. Silvestrovský zápas na ľade Anaheimu bude jeho tisíci v profilige a zároveň na lavičke Lightning.
Stane sa iba piatym trénerom v histórii severoamerickej profiligy, ktorý zažijú métu 1000 zápasov v jedinej organizácii. Pred ním sa to podarilo legende Alovi Arbourovi (1500 zápasov v NY Islanders), Lindymu Ruffovi (1285 zápsov v Buffale), Barrymu Trotzovi (1196 zápasov v Nashville) a Billymu Reayovi (1012 zápasov v Chicagu).
Cíti sa ako nováčik
„Bože, to snáď ani nemôže byť pravda. Zastavuje mi rozum pri pomyslení, že sa to stane. Mal by som sa cítiť staro, ale ja mám zo seba stále pocit ako počas svojej nováčikovskej sezóny. Najmä po prehrách sa dostaví,“ vravel 58-ročný Kanaďan, ktorý bude trénovať „Javorové listy“ aj na ZOH 2026 v Miláne.
Všetci ho chcú počúvať
„Coop je výnimočná persóna. Stále robí to isté, ale stále je to dobré. Hovorí sa, že odkaz každého trénera po čase zostarne, ale v jeho prípade akoby neplatil tok času. Stále je to človek, ktorý keď vojde do miestnosti, všetci spozornieme, lebo ho chceme počúvať a rozprávať sa s ním. Je to symbol našich úspechov,“ vravel útočník Brandon Hagel.
Využitá šanca
Generálny manažér Julien BriseBois na adresu Coopera rovnako pochvalne dodal:
„Keď hľadáte nového trénera, hľadáte najmä správneho lídra. Hľadáte niekoho, kto má v sebe charizmu a vie si utvoriť vzťah s hráčmi. Samozrejme, aj odborné schopnosti. Bez toho by to nešlo. Keď sme Jona v roku 2010 prvýkrát priviedli do našej organizácii, čoskoro sme zistili, že to všetko má v sebe, len mu musíme dať šancu na realizáciu. Dali sme mu ju a on ju využil v plnej miere.“