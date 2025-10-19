Girona prišla o bod na pôde FC Barcelona až v úplnom závere, rozhodol Araújo

Lamine Yamal s Pedrim v závere duelu oddychovali pravdepodobne s ohľadom na blížiace sa zápasy Ligy majstrov a El Clásico.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
FC Barcelona
Hráči španielskeho futbalového klubu FC Barcelona oslavujú domáci ligový triumf nad Gironou. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Uruguajský obranca Ronald Araújo sa stal hrdinom španielskeho futbalového klubu FC Barcelona, keď ako striedajúci hráč gólom v nadstavenom čase druhého polčasu rozhodol o domácom triumfe „blaugranas“ nad Gironou 2:1.

V katalánskom derby síce viedol favorit gólom Pedriho z 13. minúty, no onedlho vyrovnal Axel Witsel a nerozhodný stav trval potom dlhý čas. Araújo prišiel na ihrisko až v 82. minúte a v úplnom závere zariadil pre domácich tri body, ktoré ich dostali na čelo priebežnej tabuľky o bod pred Real Madrid.

„Ťažko sa mentálne vyrovnať s takýmto gólom, ale musíme myslieť na prvý polčas a pripraviť sa na ďalší zápas,“ zhodnotil po súboji sklamaný Witsel, ktorý skóroval efektnými a napokon aj efektívnymi „nožnicami“.

V druhom polčase mala Girona niekoľko nebezpečných šancí, keď Cristian Portu trafil brvno a Bryan Gil minul bránu, no brankár Wojciech Szczesny a obrana Barcelony odolali. Marcus Rashford, ktorý v FC Barcelona hosťuje z Manchestru United, trafil z voľného kopu brvno.

Domáci zvýšila tlak a po odchode Lamina Yamala a Pedriho na lavičku poslal kouč Flick do útoku nečakané meno – obrancu Araúja. A ten rozhodol. Yamal s Pedrim v závere duelu oddychovali pravdepodobne s ohľadom na blížiace sa zápasy Ligy majstrov a El Clásico.

„Odohrali sme skvelý zápas, mali sme štyri či päť jasných šancí, mali sme ich využiť na rozhodnutie. Bolo to ťažké, ale musíme sa sústrediť na ďalší zápas,“ povedal Witsel.

Araújo oslávil gól strhnutím dresu, čím potvrdil dôležitosť svojho zásahu pre Barcelonu.

