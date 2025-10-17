FC Barcelona očakáva návrat Lamina Yamala už na zápas proti Girone, Flick varuje pred egom

Katalánci sa snažia „zotaviť“ po prehre na pôde FC Sevilla, Camp Nou je stále zatvorený.
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona očakáva, že mladý talent Lamine Yamal bude fit na sobotňajší zápas La Ligy proti Girone, čo je vítanou správou pre tím trénera Hansiego Flicka po ťažkej prehre 1:4 na pôde FC Sevilla.

Stále iba 18-ročný Yamal vynechal tento duel a v októbri nehral ani za reprezentáciu Španielska v kvalifikácii o postup na MS 2026 pre opakujúci sa problém so slabinami. Na katalánske derby by však mal byť k dispozícii.

Kouč Flick ocenil výkon tímu v druhom polčase zápasu so Sevillou, no varoval pred prílišným egom po minuloročnom domácom treble. „Ego zabíja úspech,“ povedal nemecký kormidelník, ktorý chce, aby sa jeho tím vyhol podobnému kolapsu ako v novembri a decembri minulého roka.

Okrem Yamala sa do tréningu vrátil aj Fermín López, k návratu do súťažného diania sa priblížil aj Raphinha. Dlhodobo zranení Joan García, Gavi a Marc-André ter Stegen stále chýbajú, čo obmedzuje možnosti rotácie.

Zápas proti Girone sa uskutoční na Olympijskom štadióne na kopci Montjuic, keďže rekonštrukcia Camp Nou stále nie je dokončená.

„Teším sa na návrat na Camp Nou s našimi fanúšikmi,“ povedal Frenkie de Jong po predĺžení kontraktu do roku 2029.

Real Madrid v nedeľu privíta Getafe, pričom dúfa, že hviezdny útočník Kylian Mbappé sa zotavil zo zranenia členka. Villarreal, ktorý je v tabuľke tretí, hostí Betis Sevilla a Atlético Madrid slovenského obranca Dávida Hancka privíta Osasunu.

