Raphinha takmer ušiel z Barcelony za miliónmi do Saudskej Arábie. Čo ho presvedčilo zostať?

Útočník španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Raphinha priznal, že minulý rok uvažoval o odchode z katalánskeho klubu po tom, čo dostal lukratívnu ponuku zo Saudskej Arábie. Nakoniec ho však tréner Hansi Flick presvedčil, aby zostal.
„Samozrejme, uvažoval som o odchode. Myslel som si, že možno nastal čas ísť, ale potom sme si s trénerom najprv telefonovali a neskôr na začiatku prípravy sa mu podarilo presvedčiť ma, aby som zostal. A som za to veľmi vďačný,“ povedal Brazílčan podľa webu tribuna.com.
Raphinha priznal, že ponuka zo Saudskej Arábie ho veľmi lákala, pretože by tým vyriešil svoju osobnú situáciu, ako aj situáciu svojich rodičov, syna a ďalších blízkych. „Vo futbale som od pätnástich rokov, prešiel som dobrými aj zlými časmi, a prišiel čas, keď som si myslel, že sa treba postarať o seba a svoju rodinu,“ dodal.
V minulej sezóne Raphinha dosiahol vynikajúce štatistiky, ktoré pomohli Barcelone získať domáci titul aj trofej v Španielskom pohári, a etabloval sa ako jeden z najlepších útočníkov na svete. Nová sezóna 2025/2026 sa však pre neho nezačala podľa predstáv, keďže momentálne sa zotavuje zo zranenia stehenného svalu.