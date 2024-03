Generálna prokuratúra zintenzívnila spoluprácu s Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, mimo iného za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov pacientov, ktorí sú liečení na psychiatrických oddeleniach. Ako informoval hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová, tímy z oboch inštitúcii za týmto účelom vykonali previerku v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Už predtým pritom vykonali monitoring aj v Psychiatrickej liečebni Sučany.

Zatiaľ čo prokuratúra sa zamerala na zhodnotenie stavu zákonnosti v zariadeniach určených na výkon ochranného liečenia a detencie, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská spolu so svojím tímom monitorovala dodržiavania ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím.

„Spolupráca medzi orgánmi, ktorým zákonodarca zveril pôsobnosť v oblasti ochrany práva, je nevyhnutným predpokladom pre účinné predchádzanie porušovania práv v budúcnosti,“ uviedla Drobová. Doplnila, že z uvedeného dôvodu plánuje generálna prokuratúra aj naďalej úzko spolupracovať s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, a to nielen organizovaním spoločných návštev v psychiatrických nemocniciach.