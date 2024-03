Odľahčovacia služba pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi bude fungovať po novom, preplatia ju každému rodičovi

Veľkou pomocou pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi bude nové fungovanie odľahčovacej služby, ktorú bude ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude financovať cez eurofondový projekt.

Vďaka týmto zdrojom rezort práce preplatí odľahčovaciu službu v plnom rozsahu každému rodičovi.

Zatiaľ vyčlenili štyri milióny eur

„Pre pobytovú odľahčovaciu službu ponecháme 30 kalendárnych dní, počas ktorých budú môcť rodičia umiestniť dieťa do pobytového zariadenia a sebe odľahčiť životnú situáciu,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Odľahčovacia služba bude fungovať aj formou terénnej opatrovateľskej služby a ambulantnej služby. Tu však bude stanovených 20 hodín za 30 dní.

„Dohromady teda budeme financovať 360 hodín odľahčovacej služby počas jedného roka,“ dodal Tomáš.

Na financovanie odľahčovacej služby sú momentálne vyčlenené tri milióny eur. Poskytovať takúto službu budú môcť len registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb, teda profesionáli.

Nedostatok peňazí aj pracovníkov

S týmto návrhom odľahčovacej služby je spokojná tak komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská ako aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré má odľahčovaciu službu v kompetencii.

Dlhodobo sa však boria s nedostatkom financovania tejto služby, ako aj s nedostatkom pracovníkov.

Minister zopakoval, že pre rodiny v ťažkej situácii spúšťa rezort práce projekt rodinných poradní, pričom pilotný projekt s piatimi poradňami už funguje.

Ministerstvo práce chce vybudovať 46 takýchto poradní, ktoré budú fungovať pod úradmi práce, do konca budúceho roka. Budú poskytovať psychologické, sociálne aj právne poradenstvo.

Zdvojnásobí sa príplatok

Cez eurofondy chce rezort práce posilnil aj včasnú intervenciu pre rodičov postihnutých detí od nula do siedmich rokov.

Všetky opatrenia budú platiť do 1. januára 2026, kedy má byť spustená reforma v rámci sociálnych služieb.

Minister Tomáš zároveň uviedol, že v budúcom roku sa zdvojnásobí príplatok k príspevku na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí, a to zo 100 na 200 eur.

Príspevok na opatrovanie kopíruje vývoj čistej minimálnej mzdy, ktorá je pre tento rok 615 eur. Nariadením vlády sa preto tento príspevok zvýši na rovnakú sumu od 1. júla.

Zvolali okrúhly stôl

Predsedníčka klubu KDH Martina Holečková víta kroky, ktoré vo štvrtok oznámilo ministerstvo práce v súvislosti s pomocou rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi.

„Riešenie problémov rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi je téma, ktorá by nás mala spájať, preto sme zvolali na pondelok 25. marca okrúhly stôl, na ktorý sme pozvali predstaviteľov všetkých parlamentných strán, zástupcu ministerstva práce, verejného ochrancu práv, komisárku pre deti so zdravotným znevýhodnením, komisára pre deti, zástupcov ZMOSu, Únie miest Slovenska, SK8 a organizácie venujúce sa práci so zdravotne znevýhodenými osobami. Účasť nám prísľubil aj Marian Jurečka, minister práce a sociálnych vecí ČR,“ uviedla.

Ako dodala, verí, že v tejto vážnej téme budú ťahať za jeden povraz a minister práce, alebo jeho zástupca na tomto okrúhlom stole detailnejšie predstavia riešenia, ktoré vo štvrtok oznámili.