Naď je za konfiškáciu zmrazených ruských aktív: Putin musí za vojnu adekvátnym spôsobom pykať a zaplatiť škody - VIDEO

Predseda Demokratov Jaroslav Naď hodnotí návrhy mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. Ozrejmil aj to, ako vidí politickú budúcnosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Naď v úvode pripomenul, že mnohí ľudia vrátane amerických kongresmanov hovorili, že prvý návrh mierovej zmluvy nebol americký, ale ruský. „Z tohto hľadiska som očakával, že to skončí v koši, tak ako to aj skončilo,“ uviedol exminister obrany.
„Čo sa týka druhého protinávrhu, ten vznikol na základe koordinácie európskych spojencov, vlády Spojených štátov a Ukrajiny, tam zas ešte nevieme stanovisko Ruskej federácie, ktorí povedali, že nevedia ako návrh vyzerá, ale zároveň že sú proti,“ poznamenal ďalej.
Podľa slov Naďa každý chce mier, ale v prípade Ukrajiny by to malo smerovať k mieru spravodlivému. „To znamená, že agresor nebude odmenený, a obeti budeme adekvátnym spôsobom pomáhať,“ vysvetlil ďalej.
Ukrajina stratí územia
Vyzerá to tak, že Ukrajina bude musieť odstúpiť Rusku istú časť svojho územia. Opozícia je kritizovaná za to, že od začiatku podporovala vojnu na Ukrajine, ktorej výsledok je napokon strata územia Ukrajiny a obete na ľudských životoch.
Naď naopak hovorí, že nešlo o podporu vojny, ale o podporu obrany pred agresorom. „Nikto rozumný nepodporoval vojnu. Jediný kto podporoval vojnu je Putin a krajiny, ktoré mu pomáhali. Všetci ostatní sme pomáhali obeti agresie,“ vraví.
„Zároveň platí, že akékoľvek usporiadanie sa vytvorí, musí to byť také, s ktorým bude súhlasiť Ukrajina. Ja si neviem predstaviť, ako by reagovali ľudia ako Fico a podobní, ktorí hovoria, že by Ukrajina mala jednoznačne pustiť územie, keby Slovensko bolo obeťou agresie a niekto by nás nútil z iných krajín, aby sme svoje územie darovali agresorovi,“ zamýšľal sa ďalej.
Naď verí, že ten kto vojnu začal – a tým je Vladimír Putin, bude za to adekvátnym spôsobom pykať a bude musieť zaplatiť škody, ktoré spôsobil.
Vojnové reparácie od Ruska
Európska únia (EÚ) zvažuje využitie zmrazených ruských aktív pre Ukrajinu. Komisia plánuje vytvoriť takzvanú reparačnú pôžičku vo výške 140 miliárd eur a Kyjev by pôžičku splatil z vojnových reparácií, ktoré má podľa Bruselu zaplatiť Rusko.
Naď povedal, že je jednoznačným zástancom využitia zmrazených ruských aktív. „Je úplne pochopiteľné, že keď Rusi zničili obrovský majetok na Ukrajine nezmyselnou vojnou, tak ako Nemci zničili obrovský majetok počas fašizmu v mnohých európskych krajinách, aj Nemci za to museli platiť, a takisto za to musia platiť aj Rusi, tam neexistuje žiaden rozdiel,“ hovorí.
Na otázku, že rozdiel je v tom, že Nemci prehrali vojnu a preto museli ako porazení platiť reparácie, ale Rusko vojnu neprehralo, Naď odpovedal slovami: „Rusi takisto tú vojnu nevyhrali, pretože aj keď získali nejaké územie, oni predtým hovorili, že chcú vymeniť režim, že chcú denacifikovať a všetky tie nezmysly, ktoré hovoril Putin a nič z toho sa mu nepodarilo, a už vôbec nie za tri dni ako hovoril.“ Rusko preto podľa Naďa musí platiť za škody, ktoré spôsobilo nielen na Ukrajine, ale aj v iných krajinách, naposledy v Poľsku.
Osud Zelenského
Kolujú informácie o tom, že na Zelenského vyvíjajú tlak ukrajinskí radikáli, ktorí sa mu dokonca vyhrážajú smrťou v prípade podpísania nevýhodnej mierovej zmluvy, ktorá bude zahŕňať odovzdanie území Rusku.
Naď v tejto súvislosti povedal, že rozumie týmto emóciám. „Je úplne prirodzené, že je to citlivá záležitosť. Odstúpiť územie, ktoré bolo vždy ukrajinské útočníkovi je veľmi náročné a citlivé pre tých ľudí, špeciálne pre tých, ktorí tam žili, narodili sa tam a mali tam svoje domovy a dnes je to okupované Ruskou federáciou,“ reagoval na otázku líder Demokratov.
A ako vníma prevalenie korupčného škandálu na Ukrajine? „Aj na Slovensku je množstvo korupčného konania, ale vláda to nevyšetruje. Na Ukrajine toto vyšetrovala vláda. Dokonca obvinili člena vlády a ďalších vysokopostavených funkcionárov,“ reagoval na otázku Naď s tým, že toto je dôkazom toho, že na Ukrajine funguje systém boja proti korupcii.
Po ukončení vojny musia na Ukrajine prebehnúť do 100 dní prezidentské voľby. Ako vidí Naď politický osud Zelenského? „Osobne si myslím, že po takomto mandáte s veľkou vojnou, čo Zelenskyj zažil a so všetkým okolo toho, bude mať toho akurát plné zuby a myslím si, že sa už ďalej uchádzať o dôveru ľudí nebude, a že sa postavia iní kandidáti do čela volebného zápasu,“ uzavrel exminister obrany.