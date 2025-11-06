Futbalisti Slovenska pokračujú v boji o MS 2026. V nominácii sú aj Pekarík, Vavro a Lobotka

Slovenská futbalová reprezentácia v nedeľu začne so spoločnou prípravou na zostávajúce dve stretnutia v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.
Nemci v súboji proti Slovákom aj so Saném, Nagelsmann povolal aj Wirtza či Woltemadeho
Tréner Francesco Calzona na súboje doma proti Severnému Írsku a v Nemecku nominoval dovedna 27 hráčov. Taliansky kouč do národného tímu povolal aj Petra Pekaríka, v porovnaní s októbrom v tíme nenastali výrazné zmeny.
Po zranení sa do nominácie vrátil obranca Denis Vavro, stále však chýba Tomáš Suslov. Pozvánku podľa očakávania nedostal brankár Dominik Greif z francúzskeho Lyonu, figuruje však medzi náhradníkmi.
V porovnaní s októbrom sa do tímu nedostali Matúš Kmeť, Samuel Kozlovský a Samuel Mráz. Okrem spomenutého Vavra je v tíme aj Adrián Kaprálik.
Úplne zbytočná kauza. Greif tvrdí, že neodmietol reprezentačnú pozvánku a na zraz sa tešil
V októbri nehral pre zranenie ani stredopoliar Stanislav Lobotka z talianskeho SSC Neapol. „Nastúpiť po mesiaci neaktivity je náročné. Mal nejaké fyzické ťažkosti, no verím, že víkendový duel Neapola zvládne a príde pripravený. Je to svetový hráč a každý tréner ho chce mať na sto percent pripraveného,“ ozrejmil kouč Calzona.
Taliansky kouč pozval na reprezentačnú akciu Vavra, ktorému aktuálne chýba zápasová prax. „Denis je pre nás dôležitý hráč. Rozprával som sa s ním a má obrovskú chuť a vôľu prísť reprezentovať. Jeho kondícia nebude ideálna, ale jeho fyzickosť chceme využiť aspoň v časti duelu. Neobávam sa toho, že mu chýba zápasová prax,“ poznamenal.
Horor pre Calzonu. Schranz za tri minúty stihol gól, zranenie i dve striedania
V septembri boli Slováci stopercentní. Doma zdolali výber Nemecka 2:0 a v Luxembursku zvíťazili 1:0, usadili sa tak na čele hodnotenia A-skupiny. V októbri prehrali v Severnom Írsku 0:2 a doma triumfovali nad Luxemburskom 2:0.
V novembri nastúpia v piatok 14. novembra v Košiciach proti Severnému Írsku a o tri dni neskôr 17. novembra ich čaká duel v Lipsku proti Nemecku.
Calzona: Duda obetoval voľný čas, aby sa čo najlepšie pripravil na Nemcov. Je to obrovsky pozitívne - VIDEO
„V Košiciach nás čaká veľmi náročný súper, je to fyzické mužstvo veľmi dobre organizované v defenzíve. Potrebovali by sme hráčov ako Haraslín alebo Suslov v top forme, ale aj tento súper je zdolateľný. Bude to kľúčový duel a som šťastný, že štadión už je vypredaný,“ dodal kouč Calzona.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy v kvalifikácii o postup na MS 2026 (zdroj: SFZ):
Brankári: Martin Dúbravka, Marek Rodák, Dominik Takáč
Obrancovia: Peter Pekarík, Norbert Gyömbér, Milan Škriniar, Adam Obert, Ivan Mesík, Dávid Hancko, Ľubomír Šatka, Denis Vavro, Matúš Bero
Stredopoliari: Stanislav Lobotka, Patrik Hrošovský, Ondrej Duda, László Bénes, Tomáš Rigo, Mário Sauer
Útočníci: Ivan Schranz, Adrián Karpálik, Dávid Ďuriš, Lukáš Haraslín, Ľubomír Tupta, David Strelec, Róbert Boženík, Tomáš Bobček, Leo Sauer