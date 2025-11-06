Nemci v súboji proti Slovákom aj so Saném, Nagelsmann povolal aj Wirtza či Woltemadeho

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann na novembrové zápasy v kvalifikácii o postup na MS 2026 povolal aj skúseného Leroyho Saného či 19-ročného stredopoliara Saida El Malu. Nemcov v A-skupine čakajú súboje proti Luxembursku a Slovensku.
Slováci v Belfaste zlyhali, Nemci tam bodovali naplno. Rozhodol mladík Woltemade
El Mala, ktorý za Kolín nad Rýnom odohral len deväť zápasov v I. bundeslige a strelil v nich štyri góly, sa do tímu dostal napriek malej hernej praxi. Do reprezentácie sa po dvojročnej prestávke vrátil aj obranca Malick Thiaw z Newcastlu United, útočník Kevin Schade z anglického Brentfordu dostal prvú reprezentačnú pozvánku od roku 2024.
Z nominácie vypadli Robert Andrich, Robin Koch, Angelo Stiller a Maximilian Beier. Sané, ktorý prestúpil z Manchestru City do Galatasarayu Istanbul, odohral za turecký klub 14 zápasov s troma gólmi a troma asistenciami. Nagelsmann ocenil jeho výkony v Lige majstrov aj tureckej Superlige.
Šesť zmien v nominácii Nagelsmanna. Cieľ Nemcov sa nemení, je ním priamy postup na MS
Medzi zranenými hráčmi sú Kai Havertz, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, brankár Marc-André ter Stegen a obranca Antonio Rüdiger. V ofenzíve Nemecka budú viesť hráči Premier League – Florian Wirtz z FC Liverpoolu a Nick Woltemade z Newcastlu United.
Nemecko je na čele tabuľky A-skupiny a 14. novembra sa predstaví v Luxembursku, o tri dni neskôr 17. novembra privíta v Lipsku slovenskú reprezentáciu. Dve víťazstvá Nemcom zabezpečia priamy postup na MS.
Nominácia nemeckej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy v kvalifikácii o postup na MS 2026:
Brankári: Noah Atubolu, Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel
Obrancovia: Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw
Stredopoliari: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Said El Mala, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Jamie Leweling, Florian Wirtz
Útočníci: Nick Woltemade, Leroy Sané, Kevin Schade, Jonathan Burkardt