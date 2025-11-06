Nemci v súboji proti Slovákom aj so Saném, Nagelsmann povolal aj Wirtza či Woltemadeho

Obranca Malick Thiaw sa do národného tímu vracia po dvoch rokoch, Kevin Schade dostal prvú pozvánku od roku 2024.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Leroy Sané a Alexander Bah
Nemecký reprezentant Leroy Sané a Dán Alexander Bah počas osemfinálového zápasu na ME vo futbale 2024. Dortmund, 29. jún 2024. Foto: SITA/AP
Nemecko Futbal Futbal z lokality Nemecko

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann na novembrové zápasy v kvalifikácii o postup na MS 2026 povolal aj skúseného Leroyho Saného či 19-ročného stredopoliara Saida El Malu. Nemcov v A-skupine čakajú súboje proti Luxembursku a Slovensku.

El Mala, ktorý za Kolín nad Rýnom odohral len deväť zápasov v I. bundeslige a strelil v nich štyri góly, sa do tímu dostal napriek malej hernej praxi. Do reprezentácie sa po dvojročnej prestávke vrátil aj obranca Malick Thiaw z Newcastlu United, útočník Kevin Schade z anglického Brentfordu dostal prvú reprezentačnú pozvánku od roku 2024.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Z nominácie vypadli Robert Andrich, Robin Koch, Angelo Stiller a Maximilian Beier. Sané, ktorý prestúpil z Manchestru City do Galatasarayu Istanbul, odohral za turecký klub 14 zápasov s troma gólmi a troma asistenciami. Nagelsmann ocenil jeho výkony v Lige majstrov aj tureckej Superlige.

Medzi zranenými hráčmi sú Kai Havertz, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, brankár Marc-André ter Stegen a obranca Antonio Rüdiger. V ofenzíve Nemecka budú viesť hráči Premier League – Florian Wirtz z FC Liverpoolu a Nick Woltemade z Newcastlu United.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nemecko je na čele tabuľky A-skupiny a 14. novembra sa predstaví v Luxembursku, o tri dni neskôr 17. novembra privíta v Lipsku slovenskú reprezentáciu. Dve víťazstvá Nemcom zabezpečia priamy postup na MS.

Nominácia nemeckej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy v kvalifikácii o postup na MS 2026:

Brankári: Noah Atubolu, Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel
Obrancovia: Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw
Stredopoliari: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Said El Mala, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Jamie Leweling, Florian Wirtz
Útočníci: Nick Woltemade, Leroy Sané, Kevin Schade, Jonathan Burkardt

Viac k osobe: Julian NagelsmannLeroy Sané
Okruhy tém: Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026 MS vo futbale 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk