Horor pre Calzonu. Schranz za tri minúty stihol gól, zranenie i dve striedania

Najlepší strelec minuloročných majstrovstiev Európy v Nemecku Ivan Schranz v pondelok večer spečatil triumf slovenskej futbalovej reprezentácie v zápase proti Luxembursku (2:0), vďaka ktorému má slovenské mužstvo naďalej solídnu šancu postúpiť na budúcoročné majstrovstvá sveta v Kanade, Mexiku a USA.
Na trávnik prišiel dvadsať minút pred koncom a už po necelých dvoch minútach oslavoval gól na 2:0. „Bola tam dobrá akcia, pretočili sme hru z jednej strany na druhú. Dávid Hancko sa dostal do úniku a dával to do šestnástky svojou skvelou ľavačkou. Vedel som, že tam musím nabehnúť, nájsť si loptu. Chvalabohu sa tam našla nejaká medzierka a skončilo sa to v bránke,“ opísal Schranz gólovú situáciu na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Radosť mu však pokazilo zranenie zadného stehenného svalu pri gólovej strele, a tak musel okamžite opustiť ihrisko. „Cítil som sa fajn, škoda, že minutáž bola extrémne malá. Teším sa však z gólu a najmä z víťazstva. Mali sme svoj plán v zápase, boli sme trpezliví. Súpera sme unavili a začali sme viac hrať. Všetko vyšlo tak, ako sme si želali. Máme z toho radosť,“ zhodnotil Schranz.
Po nevydarenom vystúpení v Severnom Írsku sa tentoraz ukázalo, že celé mužstvo opäť zabralo a hralo ako tím. Slovensko je po víťazstve nad Luxemburskom opäť reálne v hre o postup, pričom bojuje o prvú alebo druhú priečku tabuľky.
Tréner Slovenska Francesco Calzona priznal, že prvých 35 minút zápasu sa mu nepáčilo a výkon svojich zverencov označil ako „horor“. „To, čo nám funguje tri roky, v tomto čase nešlo vôbec. Pokazili sme, na čo sme siahli, pustili sme nepríjemného súpera do zápasu. Nespoznával som svojich hráčov, akoby to ani nebolo mužstvo, ktoré vediem.“
Calzona podľa vlastných slov netrpezlivo čakal na koniec prvého polčasu, aby sa mohol porozprávať s hráčmi. „Cez prestávku nezvyknem byť na hráčov hlučný, prízvukoval som im, že sa musíme vrátiť k naším dobrým veciam a oni to pochopili. Druhý polčas robili, čo sme chceli a po góle sme hostí k ničomu nepustili. Sme vďační, že ľudia, naši fanúšikovia, na nás chodia,“ skonštatoval Calzona.