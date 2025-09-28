Futbalisti PSG sa napriek zraneniam vrátili na čelo Ligue 1

Futbalisti Paríža Saint-Germain sa vrátili na čelo tabuľky Ligue 1 triumfom 2:0 nad Auxerre, hoci tím trápia viaceré zranenia.
Hakimi verí v očistenie svojho mena: Mám pokoj na duši a pravda sa čoskoro ukáže
Prvý gól úradujúceho víťaza Ligy majstrov strelil Ukrajinec Illja Zabarnyj, pre ktorého to bol premiérový presný zásah po augustovom prestupu z anglického Bournemouthu. Do listiny strelcov sa po zmene strán zapísal aj Lucas Beraldo.
Tréner Luis Enrique priznal, že situácia so zraneniami je náročná: „Nemôžem povedať nič konkrétne, musíme si počkať na vyjadrenie lekárov. Musíme však zostať pozitívni a zvládnuť túto situáciu. Nie sme jediný tím so zraneniami, je to problém všetkých tímov s takýmto náročným kalendárom.“
Bude lepšie, keď odídeš. Neymar nezapadal do Enriqueho plánov v PSG
Parížanom chýbali hráči ako Ousmane Dembélé, Désiré Doué, kapitán Marquinhos aj Joao Neves. Vitinha a Chviča Kvaracchelija museli zápas predčasne opustiť.
Hráčov PSG teraz čaká duel Ligy majstrov na pôde FC Barcelona a hlavný kouč dúfa, že niektorí futbalisti sa v tomto súboji vrátia z maródky.