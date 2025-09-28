Futbalisti PSG sa napriek zraneniam vrátili na čelo Ligue 1

Tréner Luis Enrique vyjadril obavy z počtu zranení pred stredajším súbojom Ligy majstrov na pôde FC Barcelona
Luis Enrique
Tréner Paríža Saint-Germain Luis Enrique počas zápasu proti Interu Miláno vo finále Ligy majstrov 2024/2025. Mníchov (Allianz Arena), 31. máj 2025. Foto: SITA/AP
Futbalisti Paríža Saint-Germain sa vrátili na čelo tabuľky Ligue 1 triumfom 2:0 nad Auxerre, hoci tím trápia viaceré zranenia.

Prvý gól úradujúceho víťaza Ligy majstrov strelil Ukrajinec Illja Zabarnyj, pre ktorého to bol premiérový presný zásah po augustovom prestupu z anglického Bournemouthu. Do listiny strelcov sa po zmene strán zapísal aj Lucas Beraldo.

Tréner Luis Enrique priznal, že situácia so zraneniami je náročná: „Nemôžem povedať nič konkrétne, musíme si počkať na vyjadrenie lekárov. Musíme však zostať pozitívni a zvládnuť túto situáciu. Nie sme jediný tím so zraneniami, je to problém všetkých tímov s takýmto náročným kalendárom.“

Parížanom chýbali hráči ako Ousmane Dembélé, Désiré Doué, kapitán Marquinhos aj Joao Neves. Vitinha a Chviča Kvaracchelija museli zápas predčasne opustiť.

Hráčov PSG teraz čaká duel Ligy majstrov na pôde FC Barcelona a hlavný kouč dúfa, že niektorí futbalisti sa v tomto súboji vrátia z maródky.

