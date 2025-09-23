Bude lepšie, keď odídeš. Neymar nezapadal do Enriqueho plánov v PSG

Športový poradca PSG Luís Campos sa vrátil do roku 2023, keď taktovku klubu prebral španielsky tréner Luis Enrique. Prišiel v júli a o mesiac neskôr odišiel hviezdny Neymar.
Pozadie celého „rozchodu“ však vyplávalo na povrch až nedávno v rozhovore per rádio RMC Sport. Brazílčan bol „donútený“ odísť z francúzskej metropoly do saudskoarabského Al-Hilalu.
„Luis Enrique bol prvý, kto Neymarovi povedal: ‚Bude lepšie, ak odídeš.‘ Povedal mu to priamo do očí. Pretože on vidí futbal inak,“ začal Campos.
„Hrať kolektívne, postaviť do základnej zostavy toho, kto bol najlepší na tréningoch počas týždňa, s plným nasadením. To je to, čo hľadá, a to sme mu aj dali,“ povedal Portugalčan o Enriquem.
Lenže nebol v tom zahrnutý Neymar, keďže Španiel preferuje inú taktiku a filozofiu. Preto už v polovici augusta sa možno prekvapivo presunul Brazílčan na Blízky východ.
Aktuálne 33-ročný hráč Santosu nebol tak pri tom, ako v uplynulej sezóne získalo PSG titul v Lige majstrov. Aj vďaka tomuto úspechu sa zo Zlatej Lopty tešil Ousmane Dembelé.