Bude lepšie, keď odídeš. Neymar nezapadal do Enriqueho plánov v PSG

Aktuálne 33-ročný hráč Santosu nebol tak pri tom, ako v uplynulej sezóne získalo PSG titul v Lige majstrov.
- Aktualizované
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Neymar
Bývalý hráč PSG Neymar. Foto: archívne, SITA/AP
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Športový poradca PSG Luís Campos sa vrátil do roku 2023, keď taktovku klubu prebral španielsky tréner Luis Enrique. Prišiel v júli a o mesiac neskôr odišiel hviezdny Neymar.

Pozadie celého „rozchodu“ však vyplávalo na povrch až nedávno v rozhovore per rádio RMC Sport. Brazílčan bol „donútený“ odísť z francúzskej metropoly do saudskoarabského Al-Hilalu.

„Luis Enrique bol prvý, kto Neymarovi povedal: ‚Bude lepšie, ak odídeš.‘ Povedal mu to priamo do očí. Pretože on vidí futbal inak,“ začal Campos.

„Hrať kolektívne, postaviť do základnej zostavy toho, kto bol najlepší na tréningoch počas týždňa, s plným nasadením. To je to, čo hľadá, a to sme mu aj dali,“ povedal Portugalčan o Enriquem.

Lenže nebol v tom zahrnutý Neymar, keďže Španiel preferuje inú taktiku a filozofiu. Preto už v polovici augusta sa možno prekvapivo presunul Brazílčan na Blízky východ.

Aktuálne 33-ročný hráč Santosu nebol tak pri tom, ako v uplynulej sezóne získalo PSG titul v Lige majstrov. Aj vďaka tomuto úspechu sa zo Zlatej Lopty tešil Ousmane Dembelé.

Viac k osobe: Luis EnriqueNeymarOusmane Dembelé
Firmy a inštitúcie: Al-HilalFC SantosPSG Paríž St. Germain
Okruhy tém: Liga majstrov 2024/2025 Peniaze Plány Prestup Titul Zlatá lopta
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk