Hakimi verí v očistenie svojho mena: Mám pokoj na duši a pravda sa čoskoro ukáže

Marocký futbalový obranca Achraf Hakimi z francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain čelí obvineniam zo znásilnenia, no je presvedčený, že jeho meno bude očistené.
Francúzska prokuratúra žiada súd s Hakimim pre údajné znásilnenie, hráč vinu odmieta
„Viem, že to, z čoho ma obviňujú, je lož. Viem, že som nič neurobil a nikdy by som to nespravil. Dnes mám pokoj na duši… dúfam, že pravda sa čoskoro ukáže,“ povedal 26-ročný marocký reprezentant v rozhovore pre Canal+.
Hakimiho v marci 2023 obvinila zo znásilnenia 24-ročná žena, ktorú spoznal cez sociálne siete. Žena tvrdí, že ju Hakimi pozval do svojho domu v Paríži, keď jeho manželka a deti boli na dovolenke.
Po incidente žena podala na polícii sťažnosť, no formálne obvinenie nepodala, napriek tomu prokuratúra vzniesla obvinenia. Hakimi tvrdí, že je obeťou pokusu o vydieranie.
Advokátka ženy Rachel-Flore Pardo však vyhlásila: „V tomto prípade nie je nič, čo by nasvedčovalo pokusu o vydieranie. Pán Hakimi sa snaží vytvoriť protioheň, čo je bežné pri prípadoch sexuálneho násilia.“
Prokuratúra v Nanterre požiadala o postúpenie prípadu na trestný súd. Hakimi pokračuje v hre za PSG aj reprezentáciu, pričom v máji získal s klubom titul v Lige majstrov.