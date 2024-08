Fungovanie SND bez štatutára, ekonomický riaditeľ Matej Bošňák sa vzdal funkcie

Matej Drlička bol 6. 8. 2024 odvolaný z pozície generálneho riaditeľa SND. SND následne neobdržalo od MK SR usmernenie, alebo informáciu, kto je zastupujúcim štatutárom inštitúcie.

Prvýkrát sa SND dostalo do neprehľadnej situácie v tomto kontexte pri plánovanom vyplácaní miezd. Ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák vo štvrtok 8. 8. 2024 kontaktoval MK SR so žiadosťou o usmernenie, ako má SND postupovať vzhľadom na nevymenovanie dočasného/zastupujúceho generálneho riaditeľa najmä, ale nielen, z dôvodu výplatného termínu. V piatok 9. 8. 2024 sa do SND dostavil zamestnanec MK SR, vzal tzv. „krycí list” k mzdám za mesiac júl na podpis na MK SR, ktorý v pondelok 12. 8. 2024 priniesol späť do SND. Na liste bola podpísaná, zrejme, ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá o tom informovala aj na svojom Telegrame.

Opätovne sa inštitúcia s faktom, kto je štatutár, začala zaoberať po deklarovanom znovuvymenovaní, resp. zneplatnení odvolania riaditeľky Baletu SND Niny Polákovej. V médiách ako aj na webovej stránke ministerstva kultúry sa táto informácia objavila v utorok 13. 8. 2024. Do SND však žiadna oficiálna informácia z MK SR nedorazila. O deň neskôr obdržal Úsek ľudských zdrojov SND informáciu, že Nina Poláková sa nachádza v novej budove SND a zvoláva baletný súbor na spoločné stretnutie.

Nina Poláková bola od 8. 7. 2024 práceneschopná do 8. 8. 2024 a opätovne od 9. 8. 2024, teda aj v čase keď bola prítomná na pracovisku.

Vzhľadom na fakt, že SND neobdržalo po medializovaných informáciách menovací dekrét, ani ukončenie PN, ju s jej prítomnosťou v budove konfrontovali vedúci zamestnanci – riaditeľka Úseku ľudských zdrojov SND, riaditeľ Úseku GR SND a hlavná kontrolórka SND. Na stretnutí im Nina Poláková dala k nahliadnutiu dokument od ministerky kultúry, neumožnila im však zhotovenie jeho kópie.

Až v nadväznosti na toto stretnutie dostali menovaní zamestnanci SND email z MK SR s informáciou, že ministerka kultúry ako zastupujúci štatutár zneplatňuje odvolanie Niny Polákovej Matejom Drličkom a Nina Poláková pokračuje ako riaditeľka Baletu SND. Bezodkladne po tomto oznámení bolo Nine Polákovej obnovené emailové konto a na webe SND bola pridaná medzi vedenie SND. Vzhľadom na túto skutočnosť zvolali riaditelia SND spoločné stretnutie na 16. 8. 2024 o 10.00 h, ktorého cieľom bolo nastaviť ďalšie fungovanie inštitúcie. Nina Poláková sa tohto stretnutia ako jediná bez udania dôvodu a ospravedlnenia nezúčastnila.

Ministerka kultúry sa ako údajne zastupujúci štatutár do SND k dnešnému dňu nedostavila ani raz, SND nedostalo písomnú odpoveď na požadované usmernenia ohľadom postupu vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov. V SND aktuálne čaká niekoľko dokumentov na podpis štatutára. Ich podpis má priamy vplyv na chod a prevádzku divadla.

Ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák sa vzhľadom na nemožnosť plnenia si svojich povinností, k dnešnému dňu 16. 8. 2024, vzdal svojej funkcie.

„Dovoľujem si upozorniť, že som do dnešného dňa (16. 8. 2024, pozn.) nedostal (s výnimkou miezd) usmernenie ohľadne správneho a právne korektného postupu v prípadoch, ktoré vyžadujú podpis/elektronický podpis/súhlas štatutára. Nie je mi zo žiadneho právneho predpisu ani z komunikácie s MK SR zrejmé, ako a s kým mám ako ekonomický riaditeľ komunikovať, predkladať dokumenty a riešiť ostatné veci,“ uviedol Matej Bošňák ako dôvod svojho okamžitého odchodu pre MK SR.

SND vzhľadom na neštandardnú situáciu požiadalo zazmluvnenú advokátsku kanceláriu o stanovisko ku konaniu ministerky kultúry SR ako údajne zastupujúceho štatutára SND ktoré konštatuje, že:„Ministerka kultúry SR má plné právo dočasne poveriť vedením SND inú osobu, a to do času, kým nebude prostredníctvom výberového konania zvolený nový generálny riaditeľ SND, avšak nemôže vykonávať túto funkciu sama, pretože jej žiadny právny predpis tieto kompetencie nepriznáva.”

