Po náleze malvéru na trajekte Francúzsko vyšetruje možné zasahovanie cudzej mocnosti. Rusko priamo nespomína

Francúzsko vyšetruje podozrenie z cudzieho zasahovania po tom, čo zatklo a obvinilo lotyšského občana v súvislosti s nálezom škodlivého softvéru na osobnom trajekte, ktorý mohol umožniť vzdialené ovládanie lodných systémov. Oznámil to v stredu francúzsky minister vnútraLaurent Nuňez.
Malvér bol objavený na trajekte Fantastic s kapacitou viac ako 2 000 cestujúcich, patriacom talianskej spoločnosti GNV, ktorý kotvil v prístave Sète na juhu Francúzska. Talianske úrady upozornili Paríž, že systém lode mohol byť infikovaný tzv. „trójskym koňom“, ktorý umožňuje hackerom prevziať vzdialenú kontrolu nad zariadením.
Zadržali dvoch členov posádky
V tejto súvislosti boli minulý týždeň zadržaní dvaja členovia posádky – Lotyš a Bulhar –, ktorých identitu talianske úrady vopred oznámili Francúzsku. Bulharský občan bol prepustený, no Lotyš bol obvinený a vzatý do väzby.
Parížska prokuratúra uviedla, že začala vyšetrovanie pre podozrenie z pokusu „organizovanej skupiny napadnúť automatizovaný dátový systém v záujme cudzej mocnosti“. Francúzsko aj ďalšie európske vlády v posledných mesiacoch varovali, že Rusko zintenzívňuje aktivity zamerané na zasahovanie do vnútorných záležitostí štátov.
Rusko priamo nemenoval
„Ide o veľmi vážnu záležitosť… jednotlivci sa pokúsili nabúrať do dátového systému lode,“ povedal Nuňez pre francúzsky rozhlas. Dodal, že vyšetrovatelia preverujú možný zahraničný vplyv, no odmietol špekulovať o tom, či cieľom bolo odkloniť loď z trasy. Rusko priamo nemenoval, ale poznamenal, že „v súčasnosti za zahraničným zasahovaním často stojí jedna konkrétna krajina“.
Vzhľadom na závažnosť prípadu vedie vyšetrovanie francúzska spravodajská služba DGSI. Bezpečnostné prehliadky prebehli aj v Lotyšsku za účasti Eurojustu a tamojších úradov.
Právnik obvineného Lotyša Thibault Bailly uviedol, že „teória ruského zasahovania, ktorú spomínajú médiá, sa zdá byť prehnaná“. Dodal, že vyšetrovanie objasní nejasné okolnosti prípadu a ukáže, že situácia „nie je taká znepokojivá, ako sa spočiatku zdalo“.